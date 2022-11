En pleno Mundial, Cristiano Ronaldo rompió su contrato con el Manchester United

El Manchester United anunció este martes que llegó a un acuerdo con el portugués Cristiano Ronaldo para rescindir “de mutuo acuerdo” el contrato que une al futbolista con la institución. De esta manera, el astro del fútbol se queda sin club en pleno Mundial de Qatar 2022.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, informó el club en sus redes sociales. Asimismo, le agradeció al delantero por “inmensa contribución” a lo largo de sus ciclos en Old Trafford.

Por estas horas, CR7 se encuentra en la concentración de la Selección de Portugal, a la espera del debut en la Copa del Mundo ante Ghana, que será el jueves desde las 13 (hora argentina) en el estadio 974.

“El club también le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, continuó el Manchester United en su página web oficial. En tanto que agregó que el club “continuará enfocado en el progreso que el equipo ha logrado bajo la conducción de Erik ten Hag para llegar al éxito dentro de la cancha”.

Cristiano Ronaldo y el Manchester United, una relación totalmente quebrada

La salida del portugués del club era solo cuestión de días. El vínculo ya venía más desgastado y todo se precipitó luego de las declaraciones que el futbolista hizo a la TV inglesa hace algunas semanas en las que dijo sentir sentirse “traicionado” por algunas personas dentro de la institución.

CR7 aseguró que estaban forzando su salida de la institución. “No solo el entrenador, también otras dos o tres personas del club”, había expresado durante una entrevista con el periodista Piers Morgan.

“Me siento traicionado. Siento que hay personas que no me quieren allí”, continuó el luso. Y, sobre el DT Erik ten Hag, expresó: “No me merece ningún respeto porque él no muestra respeto por mí. Si vos no me respetás, yo no te voy a respetar”, señaló.