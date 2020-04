En reunión virtual y con una catamarqueña presente, AFA terminó la temporada

En las primeras horas del día martes, AFA emitió e boletín oficial con las medidas a llevar a cabo en el futuro inmediato en medio de la pandemia del coronavirus, Solo faltaba la reunión del Comité para hacer efectivo las medidas, la misma se llevó a cabo en horas de la tarde.

De la reunión participaron los miembros del Comité por medio de la plataforma zoom, donde tomó parte también la dirigente de la provincia de Catamarca, María Sylvia Jiménez, que es miembro del Comité y Secretaría de Deportes de la provincia.

En la misma, se ratificó el Boletín 5769 que anunció el presidente de AFA, Claudio Tapia en la noche del lunes. La pandemia del coronavirus sin dudas afectó el desarrollo normal del deporte pero poniendo primero la salud, hay una serie de medidas.

Lo que se decidió es que la Copa Superliga no se termina pero la temporada si se da por finalizada en las Categorías Primera División (Superliga), Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A.

Además, se suspenden por dos años los descensos y se definieron los cupos de los equipos argentinos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Por otro lado, en caso que se vuelva con la actividad, será con la presencia de público y no a puertas cerradas como se venía manejando.

Los puntos principales del Boletín Oficial 5768



*Quedaron suspendidas todas las competencias organizadas por AFA, desde Primera a Federal A. También incluye el femenino. No hay alusión a Juveniles, Infantiles, Futsal y Fútbol Playa (aunque se infiere una situación similar).

*La próxima temporada comenzará en enero 2021, siguiendo el lineamiento CONMEBOL y no el formato europeo, como se sigue desde la 1986/87.

*Se suspenden los descensos correspondientes a la temporada 2019/20 ("porque no se puede descender a un club que deportivamente no descendió" y 2021 (por razones de reconstrucción económica). Sin embargo, no se erradican los promedios, que volverán a ser utilizados para determinar los correspondientes a la temporada 2022.

*Se abre una ventana para disputar en el segundo semestre un nuevo torneo (que otorgará una plaza para la Copa Libertadores) y, a su vez, continuar el desarrollo de la Copa Argentina (con otro cupo). En caso negativo, hay plan B para completar las clasificaciones a las competencias internacionales.

*La decisión de cómo definir los distintos ascensos irá de la mano con el lapso de tiempo disponible, post 30 de junio, para poder establecerlos en cancha.

*El regreso del fútbol, cuando quiera que sea, será con público y no a puertas cerradas.