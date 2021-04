En River se ilusionan con la vuelta de un defensor

La danza de jugadores que quieren volver a River Plata comenzó con Sebastián Driussi pero ahora se suma un defensor. Se trata de Emmanuel Mammana que manifestó la chance de volver al club que lo vio nacer futbolisticamente.

No es la primera vez que un futbolista con pasado en el Millonario manifiesta su deseo de volver, de hecho, en el último mercado se barajó la posibilidad del retorno de Sebastián Driussi, quien según el defensor de Sochi aún tiene en mente el regreso: “El otro día hablábamos de la vuelta a River con Driussi, pero bueno, eso queda entre nosotros.”

Además, Mammana -que retorna a Zenit en mayo para cumplir su último año de contrato- expresó su deseo de volver a ser dirigido por el actual entrenador de River: “Me gustaría que me dirija Gallardo, es un entrenador que te hace crecer. Me encantaría volver a ser dirigido por él. Te cambia la cabeza cuando sos dirigido por él.” Y más adelante agregó: “Siempre me enfoqué en tener mente ganadora, si ganaste uno, ganar dos más. Siempre vi eso en Marcelo, en esa mentalidad siempre ganadora, en seguir creciendo y ganar más cosas”,