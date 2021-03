En Sub 12: Lautaro Tolosa se consagró campeón en el Torneo Riojano de Ajedrez

Una delegación de la Asociación Catamarqueña de Ajedrez y del Club Social 25 de Agosto participó del Primer Torneo Interprovincial “Juan Carlos Aldonatti" en la vecina provincia de La Rioja, organizada por Club Escuela Ajedrez "Pulqui.

Cabe destacar, que se destacó representando a Catamarca, Lautaro Tolosa, quien logro ser el campeón de la categoría Sub12 y Donato Costas logró el 3er lugar en la Categoría Mayores.

La delegación estuvo compuesta por los jugadores Daniel Tolosa, Lautaro Tolosa, Donato Costas, Mariano Castro, Sebastián Nieva, Javier López Perlo y Leonel Vélez. Acompañaron los dirigentes, Silvio Argañaráz, Alejandro Erazo y el Ing. Daniel Maldonado.

El torneo se dividió en dos certámenes paralelos uno donde participaron adultos con 18 jugadores, y otro infanto-juvenil donde 32 niños desarrollaron sus mejores estrategias del juego ciencia. El certamen contó con jugadores de Catamarca, Tucumán y de la capital riojana.

En cuanto a la categoría infantil, los niños de La Rioja jugaron a 7 rondas rápidas de 20 minutos, con sistema suizo, donde los niños de la Capital pudieron mantener el podio en las categorías, sub 16 (Candela Cazón), sub 14 (Ignacio Toledo) y sub 8 (Giovanni Carrizo). En tanto, el Sub 12 quedó en manos de Lautaro Tolosa y en Sub 10 donde el tucumano Lautaro Rojas logró el merecido primer lugar en medio de una destacada participación.

Clasificaciones

Categoría adultos: 1) Matías Vedia, Matías (La Rioja); 2) Juan Carlos Aldonatti (La Rioja) y Donato Costa (Catamarca).

Sub 16: 1) Candela Cazón ((La Rioja); 2) Gonzalo Cholele (La Rioja); 3) Valentín Lazo (La Rioja).

Sub 14: 1) Ignacio Toledo (La Rioja); 2) Héctor Díaz Mansor (La Rioja); 3) Sebastián Ávila (La Rioja).

Sub 12: 1) Lautaro Tolosa (Catamarca); 2) Mateo Díaz (La Rioja); 3) Facundo Cano (La Rioja).

Sub 10: 1) Lautaro Rojas (Tucumán); 2) Sofía Vedia (La Rioja); 3) Francisco Gómez (La Rioja).

Sub 8: 1) Giovanni Carrizo (La Rioja).

Cabe destacar, que este torneo infantil forma parte del calendario de la Red Federal de Ajedrez Infantil Nacional, la cual está desarrollando torneos en todo el país y Catamarca también hará su aporte participando en todos los torneos incluidos los que se programarán para su calendario anual.