En Villa Cubas, extendieron el plazo para la presentación de las listas de socios

Hasta hoy, era la fecha culmine para la presentación de las listas de socios pensando en la Asamblea del Club Sportivo Villa Cubas. Solo se presentó uno de la candidatos al lugar de cierre de listas y el otro candidato no llegó.

En base a todo esto, tomaron la decisión de extender el plazo de presentación hasta el próximo miércoles en el horario de las 19.00. Esto no cayó muy bien en la lista de Javier Galán que se presentó junto a su candidato a vicepresidente, Cristian Perea.

El vicepresidente a cargo, Jorge Leguizamón, habló con el medio Botineros Diario y dijo: «Hoy solo se presentó la lista de Galán y por eso decidimos extender el plazo para la presentación y ahí cerramos definitivamente la lista de socios con los que presenten y los que no, no entrarán».

Fue contundente: «Nos pareció muy raro la ausencia de la lista de Navarro y a la vez una falta de respeto porque no mandaron mensaje ni dijeron el por qué no fueron. No sabemos que hay detrás de todo esto pero bueno vamos a esperar hasta el miércoles».