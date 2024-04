Entradas para Boca vs Estudiantes en Córdoba: cuándo salen a la venta y dónde comprarlas

Las entradas para el partido entre Boca y Estudiantes por una de las semifinales de la Copa de la Liga 2024 saldrán a la venta en las próximas horas. A la espera de confirmación oficial, se sabe que la forma de comercialización de los tickets para el encuentro que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, será similar a la del Superclásico.

La Liga Profesional de Fútbol repartirá entradas tanto para Boca como para Estudiantes. Estas se podrán adquirir a través de la web de Deportick.

Cuándo y donde se juega Boca vs. Estudiantes por la Copa de la Liga

El cruce entre Boca vs. Estudiantes por la semifinal de la Copa de la Liga 2024 se jugará el martes 30 de abril a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con la presencia de ambas hinchas.

Los precios

Aún no hay información de precios de las entradas para los partidos de semifinales. Los valores en el partido entre Boca y River fueron de $31.500 (populares) y $84.000 (plateas). Por su parte en el encuentro entre el Estudiantes y Barracas Central, que se disputó en la cancha de Platense, los precios fueron menores: $10.500 (popular socios), $15.750 (popular no socios), $18.900 (platea socios) y $28.350 (platea no socio).

Cómo llegan ambos equipos

El equipo de Diego Martínez, que finalizó cuarto en la Copa de la Liga con 25 puntos, viene de eliminar a River por 3-2 por los cuartos de final, mientras que el conjunto de Eduardo Domínguez, que terminó segundo con 27 unidades en el mismo grupo que Boca, llega al cruce con el Xeneize después de haberle ganado 3-0 a Barracas Central.

Los cruces de las semifinales