Entre las declaraciones de Galtier y Neymar: ¿Se va o se queda del PSG?

Paris Saint Germain comenzó una nueva era con el director técnico francés Christophe Galtier en reemplazo del argentino Mauricio Pochettino. También modificó la principal cabeza del fútbol, ya que el portugués Luis Campos tomó las riendas en lugar del brasileño Leonardo.

Estos movimientos dentro del club generaron una ola de rumores y uno de los nombres más destacados es el de Neymar, quien hizo uso de su opción y extendió de manera automática su contrato con los galos hasta junio de 2027.

Una de las versiones indicaban que los mandatarios del club quieren deshacerse del delantero brasileño y que incluso fue ofrecido al Manchester City, pero fue el propio Pep Guardiola el encargado de negar esta información. Sin embargo, las declaraciones del entrenador una vez finalizado el partido amistoso ante el Urawa Reds (victoria por 3 a 0 con goles de Pablo Sarabia, Kylian Mbappé y Arnaud Kalimuendo) sumaron un nuevo capítulo a esta novela.

“Yo no sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé”, esbozó el estratega en declaraciones recogidas por RMC Sports. Y luego, añadió: “Se dice que se marchará, se dice que se quedará... Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará”. Neymar señaló que desea continuar en el PSG.

Pese al interrogante que planteó, Galtier ponderó el trabajo del ex Santos y Barcelona desde su llegada a la institución: “Ney está trabajando bien desde que empezó la pretemporada, creo que es feliz. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club. Por lo que veo en los entrenamientos, con la alegría con la que trabaja, no lo veo preocupado”. El punta hoy ocupó un lugar en el banco de los suplentes e ingresó a los 15 del segundo tiempo por Mbappé.

Neymar, por su parte, en zona mixta le confesó a AFP sus ganas de continuar en la capital francesa, a donde llegó en 2017 y conquistó 12 títulos. “Siempre he dicho que quiero quedarme. Y hasta el momento el club no me ha dicho nada, por lo tanto no sé qué planes tiene para mí”.

Galtier también aprovechó el contacto con la prensa para dejar nuevamente en claro que su arquero para la próxima temporada será el italiano Gianluigi Donnarumma , y que a diferencia de Mauricio Pochettino no apelará a la rotación con Keylor Navas. “Yo he sido muy claro desde el principio con los porteros: no soy partidario de hacer rotaciones, quiero un número uno. Él sabe lo que yo espero de él como número dos, pese a que soy consciente de la frustración que esto le supone. Pero para un club como el PSG es muy importante tener dos buenos porteros”, concluyó sobre el costarricense.