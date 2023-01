Enzo Díaz no viajó a la pretemporada con Talleres y está cada vez más cerca de River

Martín Demichelis está armando el River 2023. Matías Kranevitter fue su primer refuerzo, pero se lesionó en el partido de su vuelta, mientras que Nacho Fernández está listo para jugar. Ahora se acerca la tercera incorporación: Enzo Díaz.

Este domingo al mediodía, Talleres emprendió el viaje hacia su pretemporada, aunque hubo una alarmante noticia: el lateral izquierdo no viajó. Enseguida se ataron los cabos: Enzo Díaz está a un paso de vestir la banda roja.

El club cordobés pretende que el Millonario pague 2.500.000 dólares y en River están de acuerdo. El flamante entrenador lo quiere en su equipo: si bien cuenta con Milton Casco y Elías Gómez, Díaz también puede jugar de central o de volante izquierdo.

El defensor de 27 años que quiere Demichelis debutó en Agropecuario de Carlos Casares y luego pasó a Talleres. Se caracteriza por su velocidad y sus buenas condiciones técnicas: tiene mucha llegada e incluso puede aportar en goles como ya hizo en Córdoba.

Rafael Santos Borré, el sueño de River

Rafael Santos Borré, el sueño de Martín Demichelis para River. (Foto: EFE)

Cualquier negociación por un jugador proveniente de Europa suele ser complicada. Esta no es la excepción, pero hay mucha confianza de que pueda lograrse. El delantero colombiano no es tenido en cuenta en el Eintracht Frankfurt y ve con buenos ojos su regreso al Monumental.

Rafael Santos Borré es el máximo goleador de la era Gallardo: con 55 tantos, uno más que Julián Álvarez. Es amado por los hinchas, que se ilusionan con volver a verlo con su camiseta. Sin embargo, debería destrabar su situación con el conjunto alemán.

Al no tener lugar en su equipo, se escuchan ofertas por él. Llegó el interés del Cremonese italiano y la propuesta concreta de Tigres de México: 10 millones de euros por su pase, pero la institución germana la rechazó.

En diálogo con TyC Sports, Martín Aráoz, el representante del Comandante dio esperanzas: “Esto no es cuestión de dinero, sino de encontrar la mejor solución económica y deportiva. Hay que buscar lo mejor para todos y estas negociaciones son día tras día”.

Además, agregó que “hay formas tanto para que Rafael no pierda como para que a River no se le vaya el presupuesto”. Aráoz concluyó con un mensaje que invita a soñar a los hinchas, aunque no haya certezas: “Evidentemente, el primer ofrecimiento de un préstamo fue denegado por el club alemán, pero habrá que buscarle la vuelta”.