Enzo Pérez se enfrentará por primera vez a River tras su polémica salida

Este miércoles, River y Estudiantes se medirán en la Supercopa Argentina. Más allá de la importancia de este partido que tendrá un título en juego, uno de los puntos a tener en cuenta será la presencia de Enzo Pérez. El mediocampista se fue de manera inesperada y bastante controvertida del Millonario y se verá las caras con sus excompañeros por primera vez desde ese momento.

La salida de Enzo Pérez a fines de 2023 revolucionó a todos en River. Los rumores fueron muchos, incluso una supuesta mala relación con Martín Demichelis, que nunca se pudo confirmar y los protagonistas no hablaron del tema.

Más allá del cariño, es una incógnita saber cómo recibirán los fanáticos al campeón de la Copa Libertadores 2018 luego de la frase que usó en su video de presentación con el Pincha.

“Sabía que me iban a cuidar, sabía que me iban a dar cariño, me iban a brindar en el día a día lo mejor para que yo me sintiera cómodo. Y también uno cuando va terminando su carrera futbolística necesita un poco de todo eso y sabía que acá lo iba a encontrar”, afirmó Enzo en su llegada a Estudiantes.

Para este encuentro, Enzo Pérez se perfila para ser titular y capitán del Pincha, que cuidó jugadores en el último choque ante ante Sarmiento teniendo en cuenta la importancia y el título que se pondrá en juego en el Mario Alberto Kempes.

A qué hora se juega la Supercopa Argentina entre River y Estudiantes

El partido entre River y Estudiantes comenzará a las 21.10 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Cómo ver el partido entre River y Estudiantes por la Supercopa Argentina

El encuentro entre el Millonario y el Pincha se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN.

La probable formación de River para enfrentar a Estudiantes por la Supercopa Argentina

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández; Esequiel Barco, Facundo Colidio o Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

La probable formación de Estudiantes para enfrentar a River por la Supercopa Argentina

Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti o Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Guido Carrillo o Edwin Cetré y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.