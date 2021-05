Escalante sumó en el triunfo de Amancay

El pasado viernes, en uno de los encuentros que se jugó por el Federal de básquet que se hizo efectivo el sábado, Amancay de La Rioja recibió a Banco Rioja.

El equipo local, que ya estaba clasificado a la play off, lo ganó por 97-49 a un Banco que no ganó ningún partido y terminó último. En tanto que Amancay se aseguró el segundo puesto de la zona esperando ahora la play off.

El catamarqueño Joel Escalante aportó 11 en un equipo alternativo ya que al estar clasificados el entrenador le dio rodaje a los que no venían jugando.

Con esto, Amancay cerró la fase regular donde aún quedan partidos por jugarse y se completarán una vez que las autoridades lo permitan.