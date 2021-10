Está cumpliendo años el Club Obreros de San Isidro

Hoy, 6 octubre, está cumpliendo sus 89 años de vida. Una institución fundadora de lo que es hoy la Liga Chacarera donde hoy no vive un buen momento institucional pero busca resurgir como siempre lo hizo a lo largo de su historia.

Es uno de los cinco clubes fundadores de la Liga Vallevijense que hoy lleva el nombre de Liga Chacarera. Los delegados de Obreros en aquella oportunidad fueron Guillermo Lobo y Carlos Avellaneda.

A nivel federal, Obreros participó de tres Torneo del Interior 1988/89, 2009, 2012. A nivel local, participó en tres torneos Provinciales 2008, 2015, 2017, donde se consagró campeón en el 2008.

En la actualidad su presidente sigue siendo Aldo Romero ante el desacuerdo de muchos hinchas qur denuncian irregularidades. En lo deportivo, se encuentra jugando la divisional B de la Liga Chacarera.

Desde la cuenta oficial de Facebook del club, postearon:

"No es un jugador, ni un plantel, no es un técnico, ni un presidente, mucho menos una comisión directiva. No es ni siquiera un gol, un recuerdo o un campeonato.

Es una forma de ir por la vida: es ese abrazo de gol que no te olvidas más, son las lágrimas que dejaste tiradas por ahí , son los pesos que ahorraste para poder viajar o pagar una entrada, es esa camiseta vieja que te queda chica pero que está cargada de anécdotas, es tu hijo o sobrino con una camiseta que le llega a hasta las rodillas, es cada minuto que dentro o fuera de la cancha estuviste pensando amargado en por qué m? te calienta tanto, si es solo fútbol? Noo! no es solo fútbol, es uno de los motores de alegrías y tristezas más grandes de tu vida, es lo de mayor relevancia de la parte menos importante de tu vida! lo que te hizo llorar, reír y volver a llorar por eso mismo y por ser el Club más lindo del mundo?

FELICES 89 AÑOS VIEJO Y GLORIOSO AZULGRANA?..??

"Un saludo y abrazo a todos los seguidores del club, espero que todos se encuentren muy bien juntos a sus seres queridos, así podamos volver con la actividad que más nos gusta de una manera segura y responsable"