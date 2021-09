Está todo listo para el tercer capitulo en Las Chacras

En la sede social de la Liga Chacarera de Fútbol se reunieron los delegados y Consejo Directivo para programar la tercera fecha del Torneo Anual en la Primera A y B.

La fecha comenzará este viernes en dos escenarios y continuará el sábado y domingo en el Prevedello, en cancha de Las Pirquitas y en la cancha de Defensores de Esquiú.

Viernes 01/10

Estadio Primo A. Prevedello

15:30hs, Villa Dolores vs Social S. Antonio (B)

17:30hs, Social Rojas vs Coronel Daza (A)

Estadio "Diego A. Maradona"

17:00hs, La Merced vs El Auténtico (A).

Sábado 02/10

Estadio "Primo A. Prevedello"

14:30hs, La Estación vs Juventud Unida (B)

16:30hs, Ateneo M. Moreno vs San Martín (A)

18:30hs, Los Sureños vs Independiente SA (A)

Cancha Las Pirquitas:

15:30hs, Las Pirquitas vs Obreros SI (B)

Cancha Defensores de Esquiú:

15:00hs, La Carrera vs Sumalao (B)

17:00hs, La Tercena vs Def. Esquiú (A)