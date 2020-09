Extienden hasta fines de septiembre la temporada de pesca deportiva en la provincia

La Secretaría de Medio Ambiente informó que la actividad de pesca deportiva mediante disposición DPByANP N° 52 (dirección provincial de Bosques y Áreas Naturales Protegidas), continuará habilitada hasta el próximo 30 de septiembre.



La medida tomada por las autoridades del organismo ambiental anuncia como caso excepcional el dique El Jumeal estará permitida la pesca todos los días.



A su vez recuerdan que cada persona debe cumplir con las nuevas normativas y protocolos establecidos debido a la situación epidemiológica por Covid-19.



A continuación, se detallan las nuevas normas para realizar la práctica de pesca deportiva:



· La pesca en ríos para (para truchas), se encuentra inhabilitada en todos los ríos de la provincia ya que el periodo de vigencia de temporada para la misma expiró el 30 de abril de este año.

· Los únicos días autorizados son: viernes, sábado, domingos, feriados nacionales y/o provinciales.

· Todos los practicantes de la actividad deben contar con el carnet habilitante y tener domicilio fijado en la provincia de Catamarca (no se expenderá carnet a ciudadanos de otras provincias).

· La actividad solo podrá realizarse en el horario de 8:00 a 18:00 horas. exclusivamente (no está permitida la pesca nocturna) y se debe respetar los cupos y especies permitidas por la disposición vigente.

· Se debe respetar el distanciamiento preventivo de 2 metros entre las personas ya sea en embarcaciones o realizando pesca de costa.

· Solo se permite el traslado de 2 personas por bote u embarcación.

· Todos los practicantes deben estar dotados de alcohol en gel o agua con lavandina y barbijo como está establecido para el cuidado personal y preventivo.

· Las instalaciones sanitarias de los Clubes de Pesca habilitados deben ser desinfectados luego de cada uso.

· Los Clubes de Pesca habilitados, en caso de verse excedidos en cuanto a su capacidad, deben generar turnos para evitar el aglomeramiento masivo de personas.

· No se puede comer asado de manera grupal para evitar la proximidad personal y compartir utensilios de cocina.

· Los vasos a usar deben ser descartables y no se pueden compartir bajo ninguna forma.

· No está permitido el consumo de alcohol, como así también los clubes que tengan expendios del mismo deben abstenerse de su venta, y solo vender bebidas sin alcohol.

· Se recomienda consumir alimentos frescos y comidas caseras preparadas.

· Se habilita la Pesca Terapéutica a personas con capacidades diferentes quienes deberán tramitar su carnet habilitante sin costo alguno.