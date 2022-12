Fabio Capello elogió a Lionel Messi, pero destruyó al Dibu Martínez: "Un estúpido"

El entrenador italiano Fabio Capello disparó contra todos. El único que salvó de las críticas fue Lionel Messi, de quien dijo que es uno de los mejores de la historia más allá de haber obtenido el Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina. Pero fue muy duro con el arquero Emiliano Dibu Martínez, a quien trató de “estúpido” por sus comportamientos dentro del campo de juego.

“Messi es de los mejores del mundo hasta sin tener Mundial. Tanto él como Pelé y Maradona hicieron cosas en las que otros jugadores ni siquiera piensan”, dijo Capello en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

En 2005, cuando el capitán de la Selección era todavía un adolescente que asomaba en Barcelona, el DT italiano intentó llevarlo a la Juventus. Y el año anterior lo había calificado de “genio absoluto”.

En cambio, Capello fue muy crítico con Dibu, a quien consideró “un estúpido” por algunos comportamientos que tuvo dentro del campo de juego en Qatar y por los que fue denostado por los franceses.

Finalmente, calificó de “presuntuoso” al delantero portugués Cristiano Ronaldo. “En los últimos tiempos anduvo ofreciéndose sin encontrar a nadie que le creyera. Se ha vuelto un poco problemático para un equipo”, dijo Capello. Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 11, 2022 Former football manager Fabio Capello before the race REUTERS/Jennifer LorenziniPor: REUTERS

Quién es Fabio Capello

Es un exfutbolista y exentrenador italiano. Está considerador uno de los técnicos más prestigiosos de la década de 1990 y 2000. Como futbolista, jugó como mediocampista y desarrolló su carrera entre 1964 y 1980. Militó en cuatro clubes italianos: SPAL, Roma, Juventus y Milan, donde logró cuatro campeonatos y dos Copa Italia. Además, jugó en la selección de Italia en 32 encuentros entre 1972 y 1978, donde anotó 8 goles y disputó la Copa del Mundo de 1974.

Como entrenador, dirigió a lo largo de su carrera a cuatro clubes europeos. Debutó en el Milan, donde alcanzó tres finales consecutivas en Champions League entre 1993 y 1995, proclamándose campeón de Europa en 1994.

En 1996 fichó por el Real Madrid, club al que dirigió dos temporadas en dos épocas diferentes, ganando La Liga en ambas: 1996/97 y 2006/07. Después paso a la Roma y ganó el campeonato en 2001.

En la Juventus (2004–2006) logró dos torneos ligueros que posteriormente le fueron revocados a los Bianconeri.

Como seleccionador nacional, dirigió a la selección de Inglaterra durante cuatro años (2008–2012).78 En Inglaterra fue muy polémico que un italiano fuera el seleccionador del país. Además, el mal resultado en el Mundial 2010 hizo que el odio hacia Fabio aumentara entre los ingleses. Tras su estrepitoso fracaso en la selección de Inglaterra, probó suerte en la Selección de Rusia durante tres años (2012–2015), etapa en la que volvió a fracasar. Finalmente, tras dos proyectos fallidos, decidió retirarse del fútbol profesional.