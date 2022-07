Fecha 8 de la Liga Profesional de Fútbol: todo lo que tenés que saber

La Liga Profesional 2022 es el torneo que ocupa el segundo semestre para los 28 equipos que conforman la Primera División argentina. Constará de una sola vuelta (27 fechas) y el equipo con más puntos será el campeón. El ganador de la Liga Profesional 2022 jugará el Trofeo de Campeones ante el ganador de la Copa de la Liga 2022, Boca Juniors.

Este fin de semana comenzará la 8° fecha del campeonato, en la que sobresalen los enfrentamientos de Newell's vs. Racing, Boca vs. Talleres y Vélez vs. River.

En cuanto a la oferta de televisión de los 14 partidos de la fecha, serán repartidos entre los canales premium ESPN Premium y TNT Sports. Para poder disfrutarlos por streaming se debe contar con alguna de las plataformas que ofrecen acceso a estos canales, como Flow, Directv Go o Telecentro Play.

Encuentros

Jueves 14 de julio

21:00 Central Córdoba - Patronato. Árbitro: Pablo Echeverría

Viernes 15 de julio

19:00 Sarmiento - Defensa y Justicia. Árbitro: Fernando Espinoza

21:30 Arsenal - Platense. Árbitro:Pablo Giménez.

21:30 Aldosivi- Atlético Tucumán. Árbitro: Nicolás Ramírez

Sábado 16 de julio

13:00 Barracas Central - Argentinos. Árbitro: Germán Delfino

15:30 Gimnasia - Colón. Árbitro: Fernando Echenique

15:30 Independiente- Rosario Central. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

18:00 Newell´s - Racing. Árbitro: Darío Herrera

20:30 Boca - Talleres. Árbitro: Pablo Dóvalo

Domingo 17 de julio

13:00 Unión- Huracán. Árbitro: Hernán Mastrángelo

13:00 Godoy Cruz- Lanús. Árbitro: Facundo Tello

15:30 Banfield- San Lorenzo. Árbitro: Andrés Merlos

18:00 Tigre- Estudiantes. Árbitro: Silvio Trucco

20:30 Vélez- River. Árbitro: Patricio Loustau.