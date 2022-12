"Felicidades hermano": el posteo de Neymar para Lionel Messi

El seleccionado argentino se coronó campeón mundial en Qatar y lo festejó todo el país. Y también buena parte del mundo, que se rindió a lo pies del equipo dirigido por Scaloni y de su conductor y gran figura, Lionel Messi. Y mientras el rosarino besaba la copa y celebraba con sus compañeros y su familia, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones y admiración. Y uno de los primeros en llegar fue el de Neymar.

"Felicidades hermano", escribió el brasileño en su cuenta de Twitter, acompañando esas palabras con un emoji de unas manos aplaudiendo, el hashtag #leomessi y una foto del capitán argentino acariciando la copa.

En menos de media hora, la publicación fue retuiteada más de 110 mil veces y recibió casi 750 mil "Me Gusta".

Leo y Neymar compartieron equipo en Barcelona y hoy defienden la camiseta del Paris Saint Germain. Pero su relación va más allá de ser colegas y compañeros. En esos años que jugaron juntos, cultivaron una gran amistad. Los que los conocen, aseguran que se siente como familia.

Quedó claro cuando en julio del año pasado, Argentina derrotó por 1 a 0 a Brasil en el Maracaná y conquistó la Copa América por 15ª vez. El astro brasileño, que se quedó con las ganas de conquistar su primer trofeo continental, lloró mucho tras la derrota. Pero cuando pasó el dolor inicial, terminó compartiendo un momento especial con el argentino, que dejó una postal de fairplay que dio vuelta al mundo.

"Perder me duele, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste, pero le dije me ganaste", escribió poco después en su Instagram.

"Estoy muy triste por haber perdido ¡pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder pero disfrutá tu título hermano. El fútbol esperaba este momento", agregó.

Poco antes del comienzo del Mundial, contó: "A veces bromeamos sobre cruzarnos en la final. Le digo a Messi que seré campeón y le ganaré y nos reímos mucho".

Brasil fue eliminado en los cuartos de final de Qatar, al caer por penales ante Croacia. Pero Neymar igual festejó, a su manera, en la final. Porque su hermano pudo cumplir el sueño que ambos compartían.