Fernández afirmó que hay que ser cuidadoso con la vuelta del fútbol

"El retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto, también es cierto que el riesgo de contagio se puede dar en los entrenamientos y no todos los jugadores son estrellas, muchos viven en barrios vulnerables. La preocupación que tienen esos jugadores no es la de ir a jugar al fútbol, es la de ir a jugar, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas, porque la mayoría tiene 18 o 19 años y vive con sus padres. Hay que ser cuidadosos con eso porque estamos lejos de haber superado el problema de la pandemia", explicó Fernández en diálogo con la TV Pública.

Al ampliar sobre su postura, el Presidente fue claro y aseguró que ésta se sustenta en las opiniones de otras personas del ambiente del fútbol: "Muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío, he hablado con gente que sabe porque conduce clubes o son directores técnicos. Me he dado cuenta de estas cosas que me han marcado ellos y que yo no tenía en cuenta, por eso hay que ser muy cuidadosos. Alguien propuso ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa hoy en día. Por eso hay que ser muy cuidadosos".