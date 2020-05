Fernández, contundente: "No veo la vuelta del fútbol en lo inmediato"

Una vez más, le consultaron al Presidente de la República Argentina sobre el fútbol, dejó la puerta abierto para que vuelva sin público pero fue categórico en admitir que no es prioridad ese tema.

En diálogo con Radio con Vos, Fernández declaró: "No podemos volver a la aglomeración de gente, eso es muy riesgoso. Vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos por mucho tiempo, no lo veo en lo inmediato. Vos pensá que los estadios argentinos ni siquiera son como los europeos, que tienen plateas, tribunas y el estado de contacto es muy grande".

Una opción viable para Fernández es jugar sin la presencia de público pero igualmente cree en que lo mejor también es resguardar la integridad de los futbolistas y demás: "Por ahí podemos empezar a disfrutar del fútbol por televisión, pero también hay que tener cuidado con el contacto entre jugadores. Mirá que amo el fútbol y ahora que me enteré de que Argentinos entró a la Libertadores, me muero de ganas. Primero tenemos que poder tener un testeo permanente de la salud de los jugadores"

Por otro lado, Fernández se refirió a la polémica por la anulación de los descensos y los torneos que se vienen, con treinta equipos: "El fútbol a cambiado mucho y se ha convertido mucho. Interviene el negocio, la televisión, hay mucho mercantilismo, distinto a cuando yo era chico. Pero te confieso que a mí me encantaban los torneos largos. El Metropolitano, el Nacional, que era ida y vuelta y que jugaban treinta y pico de equipos. Pero bueno, no sé, ya mi opinión en este punto me parece que vale poco", aseguró.

Con este panorama, parece que se entrará en un dilema, Fernández por ahora su postura es que si se vuelve que sea sin público pero en AFA sacaron el boletín con las decisiones y una de ellas es que si se vuelve tiene que ser con público. Solo resta esperar y parece que va para largo.4