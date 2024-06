Fernando Gayoso, entrenador de arqueros de Boca, reveló que padece ELA

A sus 53 años, el histórico entrenador de arqueros de Boca, Fernando Gayoso, contó que ha dejado de trabajar en el día a día del club debido a que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Igualmente continuará trabajando en otro rol.

En una entrevista con el canal de streaming Rembo, Gayoso relató: "Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo". Tras conocer el diagnóstico, desde el club le ofrecieron la oportunidad de seguir colaborando desde otro lado para mantenerse vinculado a los arqueros de la institución.

Y continuó señalando que "se torna medio duro asumirlo, pero bueno, trato de estar fuerte de la cabeza. Está Franco, mi hijo, y mi señora Silvina, que son incondicionales. Uno se apoya mucho en ellos y después, bueno, la vamos llevando día a día. A veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos".

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que eventualmente lleva a la pérdida de la capacidad muscular y el movimiento..

Gayoso se unió a Boca en 2014 como parte del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, a quien conoció mientras trabajaba en Tigre. En 2016, tras la llegada de Guillermo Barros Schelotto, se fue a Racing para trabajar junto a Eduardo Coudet y, en 2020, Miguel Ángel Russo lo reincorporó al Xeneize.