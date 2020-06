Figueroa, un boxeador que busca triunfar pero mientras tanto lucha por su hogar

Una linda historia de vida es la que tiene el púgil Damián Figueroa, con un mensaje de superación y de la lucha por vivir dignamente.

Todos buscan algo en la vida, algunos anhelan con tener un auto, otros una moto, otros un buen trabajo, pero otros tan solo buscan un hogar. Ese es el caso del boxeador amateur, Damián “Sancudo” Figueroa.

Su objetivo es darle pelea a la vida y luchar por lo suyo, por su hogar. Entre la pasión por el boxeo y las ganas de tener la casa propia, Figueroa pasa sus días. De día construye su casa, de noche sueña con ser un campeón arriba del ring.

Para conocer su historia, Figueroa tiene 24 años, es púgil del gimnasio de Dante Pereira. Ya tiene peleas como amateur y recibió una beca gestionada por el Lic. Hugo Silva. Lejos de mal utilizar el dinero de la beca, lo que hace es comprar materiales y así poder levantar solo su propia casa en la zona sur de la ciudad.

En diálogo con RING CATAMARCA, Figueroa nos contó su realidad y su historia digna es dada a conocer: “Seguimos edificando en esta cuarentena. Hace dos años pude comprar el terreno y gracias a la gestión del Lic. Hugo Silva estoy haciendo una habitación”, comenzó.

Siguió: “Ahora estoy viviendo en un ranchito que está en el mismo terreno, con el techo de chapa y lona. Estoy viviendo ahí hasta que pueda levantar mi habitación en la parte de adelante”.

Cómo venía siendo su año hasta que se dictó la cuarentena: “Estaba entrenando en el Club Villa Cubas, con el profe Dante Pereira. Me estaba preparando para pelear. Me había hecho los estudios, el profe Oscar Macías me ayudaba con las vitaminas y bueno cuando se dio lo de la cuarentena no pude seguir”, contó.

“Mi objetivo este año era pelear y terminar la habitación. Con el dinero de las peleas me compraba algo de materiales y no me alcanzaba porque también tenía que comprar mercadería”.

Contó lo que quiere hacer cuando pase la pandemia: “Quiero seguir en el boxeo, seguir peleando y llegar hasta viejo ya con una carrera hecha”, prosiguió.

Desde hace poco está recibiendo una beca: “Yo con esa plata estoy comprando materiales para terminar la habitación. Quiero salir del ranchito y tener mi habitación para ya no pasar frío. Quiero tener un techo como tiene que ser”, explicó.

Siguió: “Quiero ser campeón, ya soy un poco grande pero me sigo preparando y estoy preparado para volver porque quiero llegar lejos en el boxeo”.

Por último, agradeció: “Quiero agradecer al secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Dr. Alberto Natella por entregarme la beca, al Lic. Hugo Silva quien me la gestionó. Al profe Dante Pereira porque me recibe en su gimnasio.