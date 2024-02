Filtraron las imágenes del momento en el que Lema fue a buscar a Armani en el final del River-Boca

El Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors terminó 1-1. Con goles de Pablo Solari y Cristian Medina, el partido más atractivo de la fecha de interzonales en la Copa de la Liga dejó mucho para el análisis. Pero uno de los temas más comentados fue la pelea que se produjo entre Franco Armani y Cristian Lema luego que el árbitro Yael Falcón Pérez dispuso el final del juego en el estadio Monumental.

La secuencia inició cuando varios jugadores de River -Leandro González Pirez, Enzo Díaz y Facundo Colidio- se pararon frente al juez para reclamarle por el poco tiempo de adición en el cierre del segundo tiempo. A los pocos segundos, el que apareció en escena fue Armani y, segundos más tarde, el que se sumó a la disputa fue el marcador central del Xeneize.

Cuando parecía que el intercambio de comentarios iba a quedar en eso, el arquero del elenco local le lanzó un cortito en la espalda al defensor, lo que enfureció al ex Lanús. Acto seguido, Falcón Pérez tuvo que plantarse ante la reacción de Lema, que al mismo tiempo le gritó una serie de insultos al capitán millonario. “Pedazo de cornudo, gorreado de mierda, ¿quién me pegó?”, gritó indignado el número 2 de Boca.

Poco tiempo después, en las redes sociales se filtró un video de la zona interna del túnel donde los dos equipos salen del campo de juego camino a los vestuarios donde se puede ver que Lema se quedó esperando a Armani. En las imágenes, se puede ver una larga fila de agentes de seguridad privada que divide la zona central donde pasan ambos planteles.

Con Lema aguardando la aparición del portero campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar, varios son los compañeros que se paran con la intención de evitar un nuevo cruce. Uno de ellos es el colombiano Jorman Campuzano y otro que da la cara es Javier García, arquero suplente del Xeneize. Si bien no se escucha lo que se alcanzan a decir, es claro en el compacto que Lema vuelve a recriminarle a Armani por el golpe que recibió.

Esa actitud generó la respuesta del ex guardametas de Atlético Nacional, que le hizo un gesto al defensor y se dirigió al vestuario local. El que volvió a aparecer en imagen fue el árbitro Falcón Pérez, que intentó mediar nuevamente entre las partes y le pidió al defensor de la visita que se retirara del lugar mientras García lo empujaba a Lema. Otro protagonista del momento fue Leandro González Pirez, que le gritó a los jugadores de Boca.

Ya en los últimos segundos del video, se puede ver al cuerpo técnico de River encabezado por Martín Demichelis frenar en la zona por el altercado que había sucedido. Javier Pinola, ayudante del DT, aparece indicándole a los futbolistas del local que se vayan del lugar y, del otro lado, el que aparece es Chiquito Romero yéndose al espacio de los camerinos.

¿Qué dijeron los protagonistas tras la pelea? “Se la agarró con Armani, ahora que está en Boca cree que... Cuando estaba en Lanús no hablaba nunca y ahora que está en Boca cree que puede venir a guapear acá”, fue el comentario de Paulo Díaz con TNT Sports. El otro que fue consultado por el conflicto fue Pablo Solari, autor del tanto millonario. “No tengo idea, llegué re tarde. Caminé re lento porque todavía tengo la sensación en los gemelos (de contractura). No entendí qué había pasado, por qué fue que se insultaron, si pasó algo no tengo ni idea”, aseguró.