Finalmente, la Liga Chacarera define esta noche su formato de juego

En la noche de este lunes, se hizo una nueva reunión de Comisión Directiva y delegados de clubes de la Liga Chacarera en la sede social de la entidad. En una larga reunión que tenía como objetivo principal determinar la forma de disputa del torneo o los torneos que tiene fecha de inicio para el 18 de septiembre. No llegaron a un acuerdo y hay se dio un nuevo plazo al plazo ya estipulado donde este martes ya se tiene que cerrar la forma de disputa.

Cuando se trató el tema de la forma de disputa solo hubo la propuesta de formato de Independiente de San Antonio y desde Villa Dolores manifestaron que tenían una propuesta pero no fue presentada. La idea de Independiente fue realizar un torneo corto con la división de categorías con un ascenso a Primera A y sin descensos para que el año que viene sean 11 equipos en la A y siete en la B. Luego, en la A que los primeros cuatro jueguen un reducido para buscar el representante al Regional y uno para el Provincial, en tanto que el campeón de la B también va al Provincial.

Los delegados no se pusieron de acuerdo y algunos trataron de pedir que la semana que viene se defina pero desde el Consejo Directivo de la Liga determinaron que no hay más tiempo que perder ya que se había dado el plazo de una semana y decidieron que este martes desde las 20.00 se haga una sesión extraordinaria para recibir más propuestas y ya determinar el formato de juego teniendo en cuenta que las instituciones deben comenzar a diagramar su inicio de pretemporada.

La Liga podría solventar gastos

Entre otras cosas que se anunciaron fue que está la intención del Consejo Directivo de la Liga de solventar los gastos que tendrá el torneo ya sea en pago de árbitros, seguridad y sanidad. Además, anunciaron que hay un sponsor que solventará la mitad de los gastos y que ya se están gestionando subsidios para los clubes para que puedan solventar algunos gastos en la pretemporada donde se habla que podría haber un aporte del Gobierno provincial. También, afirmaron la intención de solventar gastas en los torneos de las Inferiores, Femenino y Futsal.

No se discute más la 003/19

Uno de los pedidos que ingresó en correspondencia fue por parte del Club Sportivo Villa Dolores pidiendo que se trate la Resolución 003/19 que hace unos años en una Asamblea Exrtraordinaria Personaría Jurídica no permitió tratar en la orden del día y luego en reunión de presidentes decidieron dejarla sin efecto. El presidente actual de la Liga afirmó que ya no se pude tratar la cuestión en el seno del Consejo ya que fue tratada y ya hubo una disposición de Personaría que no se trata. Por ende, no se trató en la reunión pero si se debatió entre los delegados a modo de reflexión.