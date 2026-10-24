Flamengo busca revertir la eliminación de Estudiantes por la habilitación de Marcos Rojo

La clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores quedó bajo cuestionamiento luego de que Flamengo presentara un reclamo formal ante la Conmebol por la participación de Marcos Rojo en el partido disputado en el estadio Maracaná.

La institución brasileña sostiene que el defensor fue incluido de manera irregular y solicita que se le otorgue la victoria por 3-0, una sanción contemplada en el reglamento para determinados casos de alineación indebida.

El conflicto se originó después de que la Conmebol rechazara la inscripción de Rojo para el certamen continental, al considerar que no se cumplían los requisitos para reemplazar a un futbolista lesionado. Estudiantes recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que habilitó al jugador para disputar el encuentro, aunque advirtió que el club platense debía asumir la responsabilidad ante eventuales impugnaciones.

El argumento de Flamengo y la habilitación de Rojo

Flamengo considera que la participación del defensor no quedó respaldada por una autorización formal de la Conmebol y utiliza la resolución del TAS como parte central de su presentación.

El club brasileño reclama que se aplique el artículo 19 del Código Disciplinario de la confederación sudamericana, que contempla sanciones para los casos de alineación indebida. Su objetivo es modificar el resultado de la serie y conseguir el pase a la final.

Rojo fue titular como lateral izquierdo y permaneció en cancha hasta el minuto 30 del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Tomás Palacios.

La situación se remonta a la llegada del defensor a Estudiantes, luego de su salida de Racing. El equipo platense buscó incorporarlo para cubrir bajas en la defensa, pero la confederación rechazó su inscripción en la Libertadores por considerar que la recuperación del futbolista que pretendía reemplazar no se ajustaba a las condiciones reglamentarias.

Tras esa decisión, Estudiantes acudió al TAS y consiguió la habilitación para utilizarlo en el partido frente a Flamengo.

El antecedente de Santos que invoca el club brasileño

Uno de los principales argumentos de Flamengo es el caso de Carlos Sánchez, ocurrido en 2018. En aquella edición de la Libertadores, Santos incluyó al mediocampista uruguayo en el partido de ida de los octavos de final ante Independiente, pese a que debía cumplir una suspensión pendiente.

La Conmebol sancionó al equipo brasileño y transformó el empate sin goles en una derrota por 3-0. La resolución tuvo consecuencias en una serie que terminó con la eliminación de Santos.

Flamengo busca que ese antecedente sirva como referencia para resolver el caso de Rojo. Sin embargo, ambas situaciones presentan una diferencia central: en el caso de Sánchez existía una suspensión deportiva pendiente, mientras que el reclamo actual gira en torno a las condiciones de inscripción y habilitación del defensor argentino.

En la semifinal de este año, Flamengo y Estudiantes empataron 0-0 en los dos encuentros. El conjunto platense consiguió la clasificación a la final tras imponerse por 3-2 en la definición por penales.

Qué puede pasar con la clasificación

Según la información difundida sobre el caso, Estudiantes tiene plazo hasta el lunes para presentar su descargo. Luego, la Conmebol deberá analizar los argumentos de Flamengo y resolver si corresponde aplicar una sanción.

Si el reclamo prosperara, la decisión podría modificar la clasificación a la final de la Copa Libertadores, prevista para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Por el momento, el planteo de Flamengo no implica que la clasificación de Estudiantes haya sido revocada: la definición depende de la resolución que adopte el organismo sudamericano.