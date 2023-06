Florencia Lattanzio fue a la despedida de Juan Román Riquelme y fue duramente criticada

La despedida de Juan Román Riquelme fue uno de los eventos más importantes del fin de semana, del año y del fútbol argentino. El ídolo de Boca tuvo su reconocimiento en la Bombonera y nadie se lo quería perder, aunque les trajera problemas. Dentro de este grupo estaba Florencia Lattanzio, arquera de Independiente, quien lo mostró en las redes y fue duramente criticada.

Como apasionada por el fútbol, quiso estar presente en el último partido de Riquelme en la Bombonera. Una fotografía sorprendió a los fanáticos y la puso en el centro de las críticas. En la foto se la puede ver en el estadio junto con su hermana, pero el detalle es que estaba usando toda la indumentaria del Xeneize. Florencia Lattanzio, arquera de Independiente, fue a la Bombonera para la despedida de Juan Román Riquelme. (Foto: pumalattanzio)

La futbolista de 22 años se hizo conocida en el último tiempo por fuera del terreno de juego. Además de ser jugadora, es la gemela de Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano. Incluso, ingresó a la casa con un permiso especial desde el club de Avellaneda.

Esta situación molestó y en las redes no la perdonaron. Muchos usuarios le hicieron captura de pantalla y la publicaron en Twitter, donde se viralizó. En esta red social los fanáticos volcaron sus opiniones y la realidad es que no les gustó nada.

La foto que generó la polémica

Florencia Lattanzio, junto a su gemela Camila, en la Bombonera. (Foto: pumalattanzio)

El descargo de Florencia Lattanzio

Teniendo en cuenta las agresiones por las redes sociales, Florencia Lattanzio usó su cuenta de Instagram para explicar la situación. La actual arquera de Independiente tuvo pasos por varios equipos del fútbol argentino antes de arribar al Rojo y uno de ellos fue Boca.

Por eso, acompañando una vieja foto junto a Juan Román Riquelme dio sus explicaciones al respecto. “Quiero aclararle a mis compañeros, al club y a los hinchas que por participar en el evento de Riquelme en la Bombonera. No consideré importante la indumentaria que utilicé para ver el partido, ya que fue mi primer club, le tengo aprecio, pero aún más a Riquelme, a quien tuvo el agrado de conocer y es un ídolo para mí y para mi papá. Considero que jugadores así se deben respetar, seas del equipo que seas”, afirmó.

En Independiente no se pronunciaron al respecto

Pese al enojo de algunos hinchas, desde Independiente no se hicieron eco de esta situación. Por el momento, el club no hizo un comunicado oficial ni tampoco una mínima mención a este episodio. Sin embargo, no se descarta que puede tener consecuencias.

El antecedente en Racing que puede afectar a Florencia Lattanzio

La delantera Lourdes Martínez jugaba en Racing en el 2020 y defendió los colores de la Academia como lo que es: una profesional. Su corazón, sin embargo, tiene los colores de Boca, club del que es hincha desde que nació. Ese sentimiento le jugó una mala pasada, cuando celebró la consagración del Xeneize en la Liga, lo que llegó a la dirigencia del club de Avellaneda que, por eso, decidió separarla del plantel. El mismo destino corrió su compañera Milagros Mena, que también celebró en las redes sociales la consagración del equipo de Hugo Ibarra.

Lo cierto es que Lourdes sufrió una “traición”. La futbolista celebró el título de Boca y compartió fotos de ese momento en un grupo de whatsapp integrado por amigos, uno de los cuales hizo trascender una imagen en la que se la ve a ella en plena celebración de los festejos del Xeneize en el Obelisco. Cuando esto se hizo público, la dirigencia de la Academia la apartó del plantel junto a Mena.