F.M.E será sede del Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Sub 16

Un importante evento deportivo se desarrollará entre este jueves 17 y el domingo 20 de agosto en Fray Mamerto Esquiú, con el desarrollo del Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey sub 16 femenino de las regiones NOA y Cuyo.

El evento incluye la participación de equipos de Mendoza, Córdoba, Tucumán, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca y se disputará en la nueva cancha de Hockey de Fray ubicada en la localidad de La Carrera.

Es organizado por la Asociación Catamarqueña de Hockey y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, la Secretaría de Deportes de la Provincia y de la Confederación Argentina de Hockey.

Los partidos se iniciará este jueves de la siguiente manera:

Jueves 17/8

- 9 hs Catamarca vs Mendoza C

-10.40 hs Córdoba B vs San Juan B

- 15 hs Tucumán vs Catamarca

16.40 hs Mendoza vs San Juan B

Viernes 18/8

- 9 hs Mendoza vs La Rioja

-10.40 hs Mendoza B vs Jujuy

- 15 hs La Rioja vs Catamarca

16.40 hs Santiago del Estero vs San Juan B

Sábado 19/8

-9 hs Córdoba B vs Jujuy

-10.40 hs Tucumán B vs La Rioja

-15 hs Jujuy vs San Juan B

16.40 hs San Luis vs Catamarca

Domingo 20/8

-Final

Cabe destacar que el predio deportivo donde se realizará el Campeonato Argentino fue inaugurado recientemente por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y ya se encuentra en plena actividad, siendo éste el segundo evento de envergadura que se desarrolla a menos de un mes de su inauguración.

El Campeonato cuenta con la habilitación y designación de la Confederación Argentina de Hockey, luego de que realizara las inspecciones de rigor para la aprobación de la competencia.