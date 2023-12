Francescoli sorprendió con una frase sobre el futuro de Nicolás de la Cruz en River

Enzo Francescoli se refirió a la situación de Nicolás De la Cruz y aseguró que River todavía no recibió ninguna propuesta formal. ¿Se irá en este mercado de pases?

El mánager del Millonario habló con F12 de ESPN y aseguró que “depende de quién lo quiera”. Además, agregó: “River no ha tenido ninguna oferta oficial o concreta. Lo veo todos los días, está muy bien, muy contento, se siente cómodo. Veremos... Sobre supuestos, no me gusta hablar”.

Francescoli también aclaró: “En el fútbol se habla más de lo que se concreta. Es obvio que después de seis años y con el nivel que tiene, con nosotros y con la Selección, pueda pasar algo, pero por ahora no ha sucedido nada”.

El club de Núñez tiene el 50% del pase del futbolista y había trascendido que el Flamengo estaba dispuesto a pagar 16 millones de dólares por su incorporación, a dividir en partes iguales con Liverpool de Uruguay.

Hace algunos días, el entrenador Martín Demichelis había asegurado que había un compromiso de venta con De la Cruz y que probablemente se fuera de River en las próximas semanas.

Los 10 jugadores que podrían irse de River en el próximo mercado de pases

Según informaron en ESPN, hay seis jugadores a los que se les vence el contrato: Jonatan Maidana, Enzo Pérez, Matías Suárez, Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y Bruno Zuculini.

De todos ellos, los que están más cerca de continuar en el club son Zuculini, quien tendrá una reunión para firmar un nuevo contrato por dos años, y González Pírez, a quien River le comprará el pase.

Otros futbolistas sin demasiada continuidad que podrían negociar una salida para sumar minutos en otros clubes serían Andrés Herrera, Agustín Palavecino y Héctor David Martínez.

En tanto que De la Cruz, podría seguir su carrera en el Flamengo de Brasil si se confirma su venta.