Francisco Cerúndolo le ganó a Sebastián Báez y se quedó con la final argentina en Bastad

El argentino Francisco Cerúndolo obtuvo este domingo el primer título ATP de su carrera, al vencer a su compatriota Sebastián Báez por 7-6 (4) y 6-2 en la final del Abierto de Bastad, Suecia, sobre polvo de ladrillo.



Los argentinos nunca se enfrentaron por torneos ATP pero registran tres antecedentes en Challengers y Futures con un saldo 2-1 favorable a Báez, ambos triunfos obtenidos el año pasado. Francisco Cerundolo wins his maiden ATP tour title in Bastad!



Su camino a la final

Cerúndolo, 39° del ranking mundial, avanzó a la final el sábado tras vencer al quinto preclasificado, el español Pablo Carreño Busta, por 6-3 y 6-2 en una hora y 16 minutos de juego sobre el court central.



Sobre la misma pista, Báez (34°) se impuso con la misma autoridad frente al segundo máximo favorito, el ruso Andrey Rublev, por 6-2 y 6-4 en una hora y 15 minutos.



El tenista de San Martín (21 años), campeón este año del ATP de Estoril, en Portugal, obtuvo así su primera victoria ante un jugador del Top 10, ya que el moscovita ocupa actualmente la novena posición.



En las rondas previas, había eliminado al italiano Fabio Fognini, al español Alejandro Davidovich Fokina y al austríaco Dominic Thiem, ex número 3 y campeón del US Open 2020.



Cerúndolo (23 años), sin títulos en el circuito mayor, avanzó a su primera final con victorias sobre el portugués Pedro Sousa, el noruego Casper Ruud (5°) -defensor del título-, el ruso Aslan Karatsev y Carreño Busta.