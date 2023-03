Frank Kudelka ninguneó a Martín Demichelis tras el polémico Lanús-River: No lo conozco

Tras el triunfo de River ante Lanús se generaron varias polémicas que fueron temas de conversación en las redes sociales. Tanto el desempeño del árbitro Darío Herrera, la actuación del VAR y las declaraciones del entrenador de River, Martín Demichelis, fueron materia de debate. El DT se quejó por la falta de aire acondicionado en el vestuario y se mostró sorprendido porque Frank Kudelka, técnico del Granate, no lo fue a saludar.

El técnico del conjunto del Sur, no se quedó callado y en una entrevista son ESPN le envió una respuesta lapidaria al entrenador del Millonario. “No conozco al DT de River. No lo saludé a Demichelis porque no lo vi. Antes del partido no me lo crucé, después yo me fui expulsado y no estuve en la cancha al final. No me parece correcto que se busquen chicanas como lo del aire acondicionado, nosotros tampoco tuvimos aire en el vestuario. Hay que tener cuidado con lo que se dice”, explicó.

Pero el entrenador de Lanús no se quedó solo con eso y subió la apuesta al comparar al actual técnico del equipo de Núñez con Marcelo Gallardo.“Su antecesor era un señor. Todos los técnicos queríamos jugar frente a River para saludar a Marcelo Gallardo, que ganó todo y él cortaba la distancia, no esperaba que uno fuera a saludarlo, se acercaba. No se sentía en un trono en el que tenían que ir a saludarlo”, cerró.

Martín Demichelis apuntó contra Kudelka: “El entrenador no me saludó y ni aire acondicionado teníamos”

River sufrió, pero se quedó con el triunfo ante Lanús en La Fortaleza por 2-0 con goles de José Paradela y Lucas Beltrán, por la sexta fecha de la Liga Profesional. Martín Demichelis, DT del Millonario, habló en conferencia de prensa, analizó la victoria y criticó algunas actitudes que tuvo el cuerpo técnico Granate. Además, se mostró conforme con la actitud de su equipo para afrontar “una batalla futbolística”.

“Para mí fue el equipo la figura porque no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. Lo sabíamos antes de empezar el partido. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido. El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil”, apuntó.

Martín Demichelis habló de las polémicas de Lanús vs. River

El técnico de River, Martín Demichelis se refirió a las polémicas del partido entre Lanús y River. “Desde mi posición, es difícil definir con certeza los fallos arbitrales. Pero se tomaron el tiempo para analizarlo. Igual, jamás me van a escuchar criticar una decisión, sea para bien o para mal. Al final hubo una discusión y me desligué”, declaró en conferencia de prensa. “En un mundo tan modernizado, la tecnología llegó para quedarse. No puedo comparar con Europa. En Inglaterra, hoy hubo una mano clarísima que allá no la cobraron y acá seguro que sí. Depende de cada país la interpretación. El VAR vino para instalarse, yo confío”, concluyó.