Fue derrota de Los Pumas ante Francia en el inicio de la ventana de noviembre

Este sábado, Los Pumas cayó por 29-20 sobre Francia en París. El encuentro significó el primer partido de la ventana de noviembre donde son tres y le queda Italia e Irlanda.

Sobre el final del encuentro el debutante Mateo Carreras anotó el segundo try argentino, luego de una recepción de Boffeli y así Los Pumas sufrieron una derrota menos amarga con respecto a sus actuaciones anteriores.



En el equipo argentino se destacaron Marcos Kremer, Pablo Matera y Emiliano Boffelli.



Francia y Argentina se enfrentaron en 54 ocasiones, con ventaja para los europeos de 39 triunfos contra 14 y un empate.

Los Pumas se medirán el sábado próximo con Italia en la ciudad de Treviso, desde las 9, con el arbitraje del neozelandés James Doleman,



La gira tendrá como última escala el juego del domingo 21 de noviembre con Irlanda, en la ciudad de Dublin, desde las 10.15, con arbitraje del inglés Matthew Carley.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Bautista Delguy; y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.



Ingresaron: Facundo Bosch, Rodrigo Martínez, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Lucio Cinti, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou.



Tantos en el primer tiempo

3' penal Jaminet (F), 18' penal Jaminet (F), 22' try Cubelli convertido por Boffelli (A), 34' penal Jaminet (F). Resultado parcial. Francia 9- Los Pumas 7.

Tantos en el segundo tiempo

8' penal Boffelli , 4' try Flament convertido por Jaminet (F), 19' penal Boffelli (A), 24' penal Jaminet (F), 30' try Mouvaca convertido por Jaminet (F), 37' try Mateo Carreras convertido por Sánchez .