Fútbol argentino: ¿Cómo se harán los testeos para el regreso, quién los pagará y por qué hay polémica?

Uno de los puntos más importantes del protocolo presentado por la AFA ante el gobierno nacional es la obligatoriedad de testear a todos los integrantes de los planteles, cuerpo técnico y asistentes para poder detectar posibles casos de coronavirus asintomáticos y aislarlos del resto.

Por estas horas se están resolviendo detalles de logística y organización para que a partir el viernes los clubes puedan comenzar a testear a sus futbolistas para los entrenamientos que podrán reanudarse a partir del próximo lunes. Sin embargo, ya hay polémica con los médicos de los clubes por los testeos que se utilizarían.

De acuerdo a la información que confirmó Toda Pasión con el presidente de Lanús, Nicolás Russo, todos los kits de tests fueron comprados por la AFA y serán repartidos entre mañana y el viernes a los clubes. Desde la Liga Profesional hasta Primera C. Por ahora, la D no tiene fecha de reinicio porque se trata de una categoría amateur, lo mismo que los torneos regionales.

La cantidad de testeos en cada club estará en relación al número de futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, asistentes y empleados que vayan a participar de los entrenamientos, pero se estima que serán entre 50 y 60. Se harán tres días antes del inicio de los practicas y posteriormente una vez por semana, o al menos eso indica el protocolo entregado por la AFA al Ministerio de Salud.

Los testeos se realizarán en los lugares de entrenamiento de cada equipo y por los médicos de los clubes, con el objetivo de evitar desplazamientos.

Se estima que el costo de los kits de testeos para todos los clubes de Primera y del ascenso desde agosto hasta fin de año superaría los 2 millones de dólares, de los cuales 200 mil dólares fueron aportados por la Conmebol.

Diferencias con los médicos de los clubes y polémica

En las últimas horas aparecieron diferencias con los médicos de los clubes que indican que no están de acuerdo con los testeos rápidos: "Los médicos de los clubes no estamos de acuerdo con eso. El test indicado es el PCR y es el que figuraba en el protocolo presentado al gobierno. No tenemos mucha información todavía desde la AFA", admitió el doctor Hugo Montenegro, quien trabaja en Estudiantes de La Plata.

"Los testeos rápidos no son considerados efectivos y el problema es que hay muchos falsos positivos que nos dejarían jugadores aislados de manera innecesaria", destacó Montenegro, y agregó: "No habría riesgo de contagios pero sí perderíamos jugadores por falsos positivos que en realidad no están infectados".

En este sentido, Montenegro fue contundente: "No veo viable que se pueda trabajar con testeos rápidos. Lo ideal sería volver a los entrenamientos haciendo testeos eficaces".

Qué pasa si hay un positivo

En caso de la existencia de uno o más positivos en los testeos que se harán desde el viernes, los futbolistas (o quien sea) serán aislados y no podrán iniciar los entrenamientos. Durante las primeras semanas se trabajará en burbujas de seis futbolistas más un integrante del cuerpo técnico y un médico, pero sin contacto físico entre ellos. En caso de aparecer un infectado será aislado y se hará un seguimiento de su entorno familiar, pero no se aislará al resto de los integrantes del grupo de trabajo porque en esta instancia no habrá contacto estrecho.