Gabriela Sabatini y Gisela Dulko perdieron en su debut en el Torneo de Leyendas de Roland Garros

Luego del furor que significó su aparición en la edición 2022, Gabriela Sabatini volvió a decir presente en el torneo de leyendas de Roland Garros en compañía de Gisela Dulko. Las argentinas se presentaron por la primera ronda del certamen parisino y cayeron por 6-4 y 6-3 ante la dupla que componen la danesa Caroline Wozniacki y la francesa Nathalie Tauziat en un duelo que se desarrolló en el simbólico recinto Suzanne-Lenglen.

El primer set fue para las europeas por 6-4 en poco más de media hora con dos aces y dos puntos de break aprovechados a su favor. Como contrapartida, las argentinas no lograron usufructuar los tres quiebres que tuvieron en sus manos y sólo lograron sumar en una ocasión. Wozniacki y Tauziat ganaron el 79% de los puntos con su primer servicio, contra el 71% de sus contrincantes.

En la segunda manga, la dupla europea mantuvo su alta efectividad en los puntos ganados en el segundo servicio, con un 75%, marcando la diferencia con sus rivales. Más allá de la derrota, Gaby Sabatini mostró destellos de su calidad a los 53 años con algunas jugadas que deleitaron al público, como una Gran Willy que desató los aplausos en las tribunas.

La aventura de Sabatini y Dulko como compañeras en el torneo francés continuará el sábado 10 de junio con rival a confirmar. En tanto que el jueves 8, Gaby será pareja del sueco Mats Vilander (58 años, ganador de 7 Grand Slams) y enfrentará a la nacida en Tigre, que jugará junto al ucraniano Andréi Medvedev (48 años, finalista en Roland Garros en 1999).

El primer paso para las argentinas fue complicado teniendo en cuenta que Wozniacki, de 32 años, se retiró hace apenas dos temporadas cuando le puso punto final a su trayectoria en enero del 2020. La jugadora nacida en Dinamarca obtuvo 30 títulos (incluido un Australian Open) y fue número 1 del planeta. Tauziat, su compañera de turno, tiene 55 años y abandonó la actividad profesional hace dos décadas, pocos años después de tocar su mejor ranking (3 del mundo).

“Es lindo estar acá con todos los tenistas, han venido a algunos que hacía mucho que no veía y me encanta hablar con ellos, recordar viejos tiempos... Cada paso que doy en mi vida lo doy con seguridad, siguiendo mi corazón, hago lo que tengo ganas y lo que me gusta. Si el año pasado decidí jugar acá es porque tenía ganas de estar con el ambiente del tenis. Me invitaron y es lindo. La gente del tenis es como mi familia, te volvés a ver y nada cambió. Cada uno ha hecho su camino pero es lindo poder hablar de cómo estamos hoy”, dijo la mejor tenista argentina de la historia en una entrevista con la agencia AFP.

Sabatini cumplió 53 años días atrás y viene de ser gran protagonista de este certamen de leyendas tras arribar a la final junto con Dulko. En el duelo definitorio cayeron contras las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone (1-6, 7-6 (4) y 10-6).

El camino lo habían iniciado con una victoria en el estreno del Grupo A contra las norteamericanas Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández (6-3 y 6-3). Luego perdieron ante las locales Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat (6-4 y 6-4). Pero se repusieron en el cierre de la zona para superar a la croata Iva Majoli y la francesa Mary Pierce (6-4 y 6-1). Estos resultados les permitieron acceder al duelo por el título en el 2022.

Si bien todavía no hay precisiones sobre el formato del torneo de leyendas, se sabe que también estarán presentes Kim Clijsters (Bélgica), Lindsay Davenport (Estados Unidos), Nathalie Dechy (Francia), Tatiana Golovin (Francia), Daniela Hantuchova (Eslovaquia), Flavia Pennetta (Italia), Agnieszka Radwanska (Polonia) y Francesca Schiavone (Italia).

Gaby es la mejor jugadora de tenis de la historia de Argentina, tras haber conquistado 27 títulos que le permitieron ser 3 del ranking WTA para inicios de los 90. Ganó el US Open 1990, llegó a final de Wimbledon de 1991 y disputó cinco semifinales en Roland Garros y cuatro en el Australian Open. En 1996, con apenas 26 años, tomó la decisión de retirarse en el Madison Square Garden de Nueva York.

Si bien es habitual verla en torneos y en alguna exhibición, se alejó del tenis hasta que en el 2022 sorprendió con su reaparición en este certamen de leyendas junto con Dulko, la ex deportista de 38 años que dejó el circuito en el 2012 tras haber alcanzado años antes el número 1 del mundo en el ranking de dobles, especialidad en la que coleccionó 17 coronas.