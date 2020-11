Gago se despidió de sus compañero y anunció su retiro del fútbol profesional

El anuncio no fue ante la prensa aunque se espera que mañana se haga oficial, pero si el propio jugador lo anunció a sus compañeros en Vélez y al cuerpo técnico encabezado por Fernando Pellegrino. Los reunió a todos y dio a conocer la determinación.

La decisión de Gago ya está tomada, tanto que no estará el próximo lunes ante Patronato por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Numerosas lesiones que no lo dejaron tranquilo fueron el detonante de la decisión. Si bien, jugó los dos primeros partidos de la Copa de la Liga Profesional, había algo que no lo dejaba tranquilo a Gago. En enero de este año, justo en su mejor momento en el Vélez de Heinze, se volvió a lesionar gravemente los ligamentos cruzados de su rodilla y le demandó casi todo el párate por la pandemia para recuperarse.

Hace unas tres semanas, antes del inicio de la competencia oficial para el Fortín, Gago padeció una dolencia muscular en la zona de su cadera izquierda, que retrasó su puesta a punto. Finalmente, volvió y tuvo actuaciones discretas en los dos encuentros coperos ante Peñarol, y el pasado domingo ingresó ante Gimnasia en un nivel muy alejado de lo que, se sabía, puede dar.

Un jugador de esa calidad como Gago, que siempre jugó al más alto nivel, ese pobre rendimiento mostrado en sus últimos partidos (Causa de las lesiones), hicieron que se canse y deje lo que más amó que es el fútbol.

Se pudo conocer que Gago les dijo a sus compañeros, "Me cansé, ya no lo disfruto como antes, les comunico que me retiro". Además, parece ser que es una decisión que venía pensando tomar ya hace un tiempo viendo que las lesiones no lo dejaban volver a su nivel.