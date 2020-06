Gaitán quedó libre del Lille y volver a Boca puede ser una posibilidad

El representante de Nicolás Gaitán, José Iribarren, confirmó la desvinculación del futbolista con el Lille y, si bien negó contactos recientes, le dejó la puerta abierta a un retorno a Boca: "La posibilidad siempre está".

"No hablé con nadie, pero la posibilidad de Boca siempre está. Él es hincha del club y siempre le gustó la idea de volver. Pero a mi no me habló nadie. Lo de Nico es muy reciente, hace cuatro o cinco días se desvinculó de Lille, no es algo que venga desde hace tiempo. No hubo ningún llamado", aseguró el agente en diálogo con Presión Alta.

Si bien desde el Xeneize tampoco confirmaron un interés en el delantero, lo cierto es que Iribarren aseguró que "hace ya cuatro temporadas" que desde el club se han comunicado con él. "Hablé hasta con (Gustavo) Alfaro en febrero del año pasado, pero no se podía porque ganaba un dinero que no le podían pagar. Cuando quedó libre era el momento para venir y seis meses antes venía hablando con (Nicolás) Burdisso, que me manifestó que quería que vuelva si ganaban las elecciones", aseguró.

Justamente en diciembre del año pasado fue cuando pareció que el regreso de Gaitán estuvo más cerca, pero con la llegada de la nueva dirigencia encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, todo quedó en la nada. En aquel momento, la caída del pase se atribuyó a cuestiones políticas, aunque Iribarren se encargó de desestimar esos rumores. "Fuera quien fuera el presidente, si quería jugar en Boca iba a jugar. Había dejado la MLS para volver a la Argentina y Boca era su prioridad. Si la Comisión Directiva era la misma y el Director Deportivo era Burdisso, iba a hablar con él. Pero cambiaron la Comisión, el Director Deportivo y hasta el técnico y puede ser que no sea del gusto de ellos, son cosas que pueden pasar. La posibilidad quedó abierta con Burdisso, pero después (a Gaitán) se lo vinculó políticamente con (Christian) Gribaudo y nada que ver. Si volvió a la Argentina, era para Boca, esté Gribaudo, Ameal, (José) Beraldo o quien fuera", aseguró.