Galindez: Tengo la posibilidad y voy a tratar que Villa Cubas vuelva a ser lo que un tiempo fue

El Club Sportivo Villa Cubas tendrá su reestructuración y parte de ello es conformar la nueva Comisión Directiva. Uno de los candidatos para presidente es Paulo Galindez, que pasó muchos años en el club como jugador, dirigente y colaborador.

En diálogo con el programa Botineros Diario, Galindez se refirió a su candidatura: “La decisión la tomé porque ya hace dos años comenzamos a trabajar en el club con los muchachos. Estuvimos hablando con gente, políticos, empresarios, para que se candidateen y nos representen como Galán pero nunca llegaron a la reunión y no se les vio las ganas de ayudar al club”.

“No encontramos gente que se quiera hacer cargo. Seguimos buscando pero no encontramos. Un empresario me dijo que el presidente tiene que ser villacubano pero pasaron los años y hay villacubanos que le hicieron más daño al club que uno de afuera”, siguió.

Se refirió a su candidatura: “Uno me preguntó por qué no me candidateaba yo y le contesté que no que no tenía la espalda para hacerlo. Me insistió y me dijo que soy una persona que amo al club y estoy siempre. Ahí me dijo que me daba una mano si yo era el candidato y bueno le dije que me animaba”.

“Yo no tenía la intención de candidatearme, buscaba candidatos pero se dio así. Tengo el apoyo como para comenzar y el equipo de trabajo porque va a ser complicado y vamos a necesitar algo de rédito para bancarnos”, continuó.

El proyecto: “Lo primero, quiero que la institución vuelva a ser lo que era como cuando era niño. Tengo esta posibilidad y voy a tratar que vuelva a ser ese Villa Cubas. Tengo un grupo de trabajo que ama al club tanto como yo”.

Amplió: “Tenemos el proyecto de armar como corresponde el salón de fiesta del club, de recuperar la cancha de básquet. Quiero ser un dirigente legitimo y creo que con siendo presidente de forma legal voy a lograr muchas cosas más que todo por la gente me acompaña”.

“Si bien interesa mucho el fútbol, pero antes está el club y más que todo me voy a encargar de esas cuestiones. Si tendremos a un encargado de fútbol pero yo voy a priorizar las cosas de la institución”.

Viene colaborando: “Desde hace dos años vengo colaborando. Nosotros fuimos los que buscamos a Jorge Leguizamón que nos dio una mano grande para evitar la intervención”.

La situación económica: “Todo cuesta mucho, hay una deuda importante, hay otras deudas que son pagables. No está abandonado el club, se pagaron deudas millonarias”.

Disparó: “Hay gente que quiere volver a hacer daño, como la gente de la barra que está apoyando la candidatura del señor Galán. Hay una gran fracción de la barra que es de La Avenida, Sal Si Puedes, que son los que lo metieron ahí”.

Agregó: “Yo no quiero que llegue esa gente, no me refiero al empresario sino esa gente de la barra. Esa misma gente le soltó la mano a Russo”.



Su relación con el club

Galindez lleva toda una vida en la institución del Altiplano donde jugó al fútbol e hizo todas las Inferiores hasta llegar a Primera donde disputó partidos defendiendo el arco del «León». Además, fue dirigente del Club, ya que fue presidente de Inferiores desde 1998 en un periodo de cuatro años.

Además, fue vocal suplente en la gestión de Walter D'Agostini. Fue predidente de fútbol y voval primero en la gestión de Eduardo Tolotti. En el 2011, pasó a ser vicepresidente del club donde estuvo por cimco meses tras una crisis.