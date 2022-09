Gallardo, antes del encuentro River-Boca: "Tenemos el deseo de imponernos"

Marcelo Gallardo no tuvo pelos en la lengua y no solo se hizo cargo de las ganas que tiene de que River le gane a Boca el Superclásico del domingo en la Bombonera por la Liga Profesional, sino que destacó la buena recuperación de Pablo Solari, quien tiene grandes chances de ser titular, y además habló del estímulo que le significa ir a la cancha del máximo riva: “Tenemos el deseo de imponernos. Eso es lo que siento, lo que me estimula y lo que veo en mis jugadores para encarar este partido con gran decisión”.

Todas las respuestas de Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico

“El equipo no está confirmado, no porque tenga dudas sino porque más allá de os jugadores tocados del útimo partido, tuvimos una semana de recuperación bastante buena, fuimos equilibrados en las cargas y creemos que vamos a llegar con todos los jugadores sdisponbles para jugar . Después dependerá de lo que yo quiera para definir el equipo que inicie”.

"Más allá de lo rápido que Solari pudo tomar vuelo, yo estuve hablando con él claramente en estos días para acompañarlo en el proceso, pero no hay que perder de vista que es un chico, que el fútbol es muy cambiante, pero la idea es acompañarlo, que no pierda su natutalidad y su alegría, que la siga manteniendo de esa misma forma. Le tocó salir el útimo partido por ua molestia que pudo haberlo marginado de un partido pero por suerte se recuperó bien, hoy hizo un entrenamiento bastante bueno. Veremos mañana cómo está, pero creo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo y eso es lo bueno, que tengo a todos a disposición".

Pablo Solari no quiere perderse el Superclásico. (Foto de archivo: Prensa River)