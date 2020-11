Gallardo aún mantiene dudas en el equipo que saldrá desde el arranque frente a Paranaense

Solo son dudas las que mantiene Gallardo, una complicación o dilema se le viene presentando en la defensa desde que se fue Martínez Quarta. Ahora, la defensa sufriría un cambio de sistema a la hora de jugar.

El entrenador probó con tres en el fondo, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola. En el caso de Rojas sería su primer partido en el año. Al no figurar Casco en esa línea no quiere decir que no lo probó en el once titular sino que jugó como carrilero por izquierda acompañando a Enzo Pérez y Nacho Fernández. En tanto que Gonzalo Montiel también deja el lateral derecho y pasa como carrilero. Nicolás De La Cruz como enlace de juego y los delanteros, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Un tanto extraño el esquema utilizado en las prácticas por parte del entrenador donde a simple viste parece que apuesta a un sistema ofensivo pero aún no hay nada confirmado.