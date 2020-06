Gallardo, duro: "No le cortemos la posibilidad a los futbolistas que están en otros lugares y pueden salir a entrenar"

Hace unos días, el presidente de AFA hizo el anuncio sobre que cuando todas las provincias del país estén en Fase 4, volverán los clubes a entrenar. En AMPA y la provincia de Buenos Aires la situación con la pandemia está complicada pero no tanto en algunas provincias del país. Esto fue criticado por el técnico de River.

En una entrevista con Radio La Red, Gallardo se refirió a que en otras provincias no hay casos de coronavirus y tranquilamente podrían volver a entrenar: "No le cortemos la posibilidad a los futbolistas que están en otros lugares y pueden salir a entrenar. Me parece muy injusto".

También, "El Muñeco" mostró su desconcierto por la medida de la AFA de eliminar los descensos en esta temporada, y coincidió en que "la salud está por delante de todo y de todos", pero manifestó su deseo de "volver a trabajar con los cuidados necesarios ante esta situación".

"Con el campeonato tomaron decisiones aceleradas -dijo el DT riverplatense-. Han decidido ejecutarlas y a partir de ahí dijeron 'vamos a ver qué pasa'. ¿Cómo 'ver qué pasa'? Yo veo un fútbol argentino que claramente va a ir en decadencia. Realmente estoy preocupado por lo que va a ser el fútbol argentino", siguió.

Sobre la posibilidad de entrenarse que tienen los clubes en las provincias donde está controlada la situación del Covid-19, Gallardo puntualizó: "No le cortemos la posibilidad a los futbolistas que están en otros lugares y pueden salir a entrenar. Me parece muy injusto, y acá no se trata de sacar ventaja. ¿Qué ventaja van a sacar, si ni siquiera sabemos si vamos a jugar este año?".

Fue duro: "Todo el mundo entiende y pone por delante de todo la salud y la vida de las personas. El fútbol es una actividad importante social y culturalmente, pero no es imprescindible -dijo-. Pero de ahí a no hacer nada, a quedarnos de brazos cruzados, a no poder debatir me parece demasiado".

"Tenemos el deseo de activarnos de a poco con los cuidados necesarios. No tengo deseo de romper una cuarentena, de comer un asado con amigos, deseos de shopping. Tengo deseos de hacer mi trabajo con los cuidados necesarios", siguió.

Cabe recordar, que Catamarca es la única provincia de la Argentina que mantuvo el cero en lo que va de la pandemia y hay provincias que no registran pasos desde hace varios días ya.