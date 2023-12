Gallardo enfrenta por primera vez al equipo de Cristiano Ronaldo

Al Ittihad, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, enfrentará este martes a Al Nassr, liderado por el portugués Cristiano Ronaldo, en el marco de la fecha 17 de la liga de Arabia Saudita.



El partido se disputará desde las 15 de la Argentina en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal de Yeda. Luego de la dura eliminación en el Mundial de Clubes y dos derrotas seguidas en la liga saudí, el equipo del "Muñeco" buscará recuperarse ante el poderoso Al Nassr, escolta del cómodo puntero Al Hilal.



Por primera vez desde su llegada, Gallardo enfrentará al equipo del crack portugués y máximo exponente de la liga. A los 38 años, la leyenda de la Liga de Campeones de Europa sigue vigente y es el máximo goleador del torneo con 17 tantos.

El equipo dirigido por el portugués Luis Castro también tiene otras figuras mundiales como el español Aymeric Laporte (ex Manchester City), el croata Marcelo Brozovic (ex Inter, de Italia) y el senegalés Sadio Mané (ex Liverpool).



Al Ittihad fue eliminado en los cuartos de final del Mundial de Clubes tras perder 3-1 ante Al Ahly, de Egipto, y en la liga saudí suma dos derrotas seguidas. Antes de afrontar el Mundial de Clubes, los dirigidos por Gallardo perdieron frente a Damac por 3-1, como visitante, y al regreso a la actividad local, cayeron por el mismo marcador ante Al Raed, de local.



Los "Tigres" están en la sexta posición con 28 puntos y si bien el líder Al Hilan sacó una ventaja considerable (50) necesitan acercarse al tercero, Al Ahli, que tiene 37 y ocupa la última plaza de clasificación a la próxima Liga de Campeones asiática.