Gallardo habló sobre el futuro de Borré en River: Le dije que se tome un tiempo para decidir

Marcelo Gallardo volvió a hablar en conferencia de prensa después de 17 días. La última vez había sido tras el empate 1 a 1 en en Superclásico ante Boca. El DT de River rompió el silencio y se refirió a la posible salida de Rafael Santos Borré.

“Le dije que todo lo que haga sea porque está convencido. Si no está convencido, que no haga nada, eso fue lo que le dije. Lo importante es que esté tranquilo. Le dije que se tome un tiempo para decidir qué va hacer de su futuro. River siempre va a ser una posibilidad para él, el tema es que hoy es muy difícil competir con otros mercados”, dijo el DT.

Sobre lo que dijo Riquelme tras el superclásico que terminó 1 a 1 [”River no juega bien hace rato”, había lanzado el dirigente xeneize]. Así respondió Marcelo Gallardo: “No pensé en nada, será en contra del periodismo, no me hago cargo porque yo tengo una opinión totalmente diferente, pero habrá que preguntarle a él por qué lo dijo”.

Las frases más destacadas de Gallardo

-“Lo de Driussi es un deseo que él tiene desde hace tiempo. No se pudo concretar en este mercado y habrá que tener paciencia más allá de sus deseos”.

- “¿Qué opinión tengo del periodismo deportivo en general? Me baso en el respeto de las personas y la profesión. Tengo más valoración por unos que por otros, y no por amistad. No tengo amigos en el medio periodístico”.

-”Me da pena que no avancemos. No se juega por nada, salvo el respeto por el juego mismo. Me gustaría ver un fútbol argentino mejor”.

-”No me preocupa [que los rivales se cierren con dos líneas defensivas], me ocupa. A cualquiera se le haría difícil resolver eso, no sólo a River. Hay que ser más agresivo y tener mejor velocidad con la pelota. También, tener mejor definición”.

-”Por una cuestión de respeto no puedo hablar del Superclásico porque tenemos un partido difícil ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina”.

El DT quiere encontrar un equipo regular para la triple competencia que arranca en abril con la continuidad de la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina y con el inicio de la Libertadores. Con las recuperaciones de Gonzalo Montiel y Fabricio Angileri, quienes pueden volver a jugar el fin de semana ante Arsenal y con el alta al paraguayo Robert Rojas, a partir del lunes próximo, el Muñeco va a sumar alternativas para un abril con varios partidos en la agenda.

En lo que va de la temporada, con 9 partidos, sólo 4 jugadores fueron titulares en todos (Franco Armani, Paulo Díaz, Matías Suárez y Enzo Pérez) y más de medio equipo titular sufrió lesiones que le impidieron tener continuidad. Ante ese tipo de complicaciones, Gallardo no pudo repetir equipos en cada una de las presentaciones y hasta cambió el dibujo táctico inicial con 3 defensores y laterales volantes, por la actual línea de 4 y con tres puntas.

De este panorama se desprende la irregularidad en el torneo donde no pudo sumar tres victorias seguidas y perdió puntos en cuatro de las siete fechas que se llevan disputadas de la Liga Profesional.