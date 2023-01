Gareth Bale anunció que se retira del fútbol profesional tras su participación con Gales en el Mundial

Después de participar con la selección de Gales en el Mundial de Qatar, Gareth Bale anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. El jugador, que supo brillar en el Real Madrid, hizo oficial su despedida con dos extensas cartas que publicó en sus redes. ”Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional”, escribió el volante de 33 años que militó en los últimos meses en Los Ángeles F.C. de la Major League Soccer.

El recuerdo más fresco de la carrera del extremo es en la segunda jornada del máximo evento del fútbol donde anotó el primer y único tanto de su país luego de 64 años ausente: el combinado no disputaba una Copa del Mundo desde el Mundial Suecia 1958, cuando alcanzó los cuartos de final. Desde entonces transcurrieron más de seis décadas en los que la selección del Reino Unido pasó sin pena ni gloria por las distintas Eliminatorias Europeas.

De la mano del entrenador Robert Page, quien llegó desde las divisiones inferiores de los Dragones Rojos para reemplazar a Ryan Giggs, y con la potencia ofensiva de Bale, Gales volvió a aparecer en un Mundial y finalizó en el cuarto puesto del Grupo B con un solo punto. El grito de Gareth ocurrió en la primera jornada frente a Estados Unidos desde el punto del penal: remató cruzado y rompió la resistencia de Matt Turner que adivinó el lado.

El futbolista dio sus primeros pasos en el Southampton de la Championship y con un puñado de partidos llamó la atención del Tottenham Hotspur, que lo fichó por 15 millones de euros en julio de 2007. Su rendimiento individual creció de manera exponencial y, luego de seis temporadas en la Premier League, el Real Madrid desembolsó 101 millones de la moneda europea en 2013 para juntar a Bale con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

En España levantó cuatro veces la UEFA Champions League e incluso marcó goles cruciales en los triunfos ante el Atlético de Madrid (2014) y el Liverpool (2018). Gareth acumuló un total de 106 tantos en 258 cotejos para convertirse en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Casa Blanca. En sus años finales en la capital, la relación con los fanáticos se desgastó por las constantes lesiones, las fotos jugando al golf y sus picos de desempeño únicamente con la camiseta de Gales.

Luego de un fallido regreso al Tottenham, el futbolista empacó las valijas y se mudó al Los Ángeles F.C. en Estados Unidos para vivir en un entorno con menos presión además de tener minutos de juego de cara al Mundial Qatar 2022. Cumplió el sueño de representar a los Dragones Rojos en el certamen que todo jugador sueña disputar y hasta se dio el lujo de marcar el único tanto de su combinado. En la mente de Bale, sus objetivos en el deporte que tanto ama están cumplidos y por eso consideró que es momento de pasar de página en su vida.

La carta de su retiro

Tras considerarlo detenida y reflexivamente, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y del fútbol internacional.

Me siento increíblemente afortunado de haber hecho realidad mi sueño de practicar el deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. A lo largo de 17 temporadas, he vivido los mejores momentos, que serán imposibles de repetir, independientemente de lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer contacto con el Southampton hasta el último con el Los Ángeles FC, y todo lo demás, ha dado forma a una carrera de la que me siento inmensamente orgulloso y agradecido. Jugar y ser capitán de mi país en 111 ocasiones ha sido un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos los que han participado en este viaje me parece imposible. Me siento en deuda con mucha gente por haber contribuido a cambiar mi vida y a dar forma a mi carrera de una manera que jamás podría haber soñado cuando empecé a los 9 años.

A mis anteriores clubes, el Southampton, el Tottenham, el Real Madrid y, por último, el LAFC. A todos mis anteriores entrenadores y directores técnicos, al personal de la trastienda, a los compañeros de equipo, a todos los aficionados entregados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familia, el impacto que habéis tenido es inconmensurable.

Mis padres y mi hermana, sin vuestra dedicación en aquellos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración ahora mismo, así que gracias por ponerme en este camino y por vuestro apoyo inquebrantable.

Mi mujer y mis hijos, vuestro amor y apoyo me han ayudado a salir adelante. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome con los pies en la tierra. Me inspiráis a ser mejor y a hacer que os sintáis orgullosos.

Así que avanzo con ilusión hacia la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura... La primera carta en la que habló sobre su carrera a nivel clubes

El mensaje tras su despedida de la selección

A mi familia galesa,

Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, de lejos, la más difícil de mi carrera.

¿Cómo describir lo que significa para mí formar parte de este país y de este equipo? ¿Cómo expresar el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo expresar con palabras lo que he sentido cada vez que me he puesto la camiseta de Gales? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas, simplemente con palabras. Pero sé que todas las personas involucradas en el fútbol galés sienten la magia y se sienten impactadas de una manera tan poderosa y única, así que sé que sienten lo mismo que yo, sin necesidad de usar palabras.

Mi viaje por la escena internacional no sólo ha cambiado mi vida, sino también quién soy. La suerte de ser galesa y de haber sido seleccionada para jugar y capitanear a Gales me ha dado algo incomparable con cualquier otra cosa que haya experimentado. Me siento honrado y humilde por haber podido formar parte de la historia de este increíble país, por haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y por haber estado juntos en lugares inesperados y asombrosos.

He compartido vestuario con chicos que se han convertido en hermanos, con personal de la trastienda que se ha convertido en familia, he jugado para los entrenadores más increíbles y he sentido el apoyo y el amor eternos de los aficionados más entregados del mundo. Gracias a todos por acompañarme en este viaje.

Así que por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Al fin y al cabo, el dragón de mi camiseta es todo lo que necesito.