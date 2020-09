Ginóbili, el fan número uno del Peque: las reacciones en las redes tras el histórico pase a la final

Schwartzman es finalista en el Masters de Roma. Luego de un histórico triunfo ante el máximo favorito Rafa Nadal, el argentino derrotó al canadiense Denis Shapovalov y definirá el Masters 1000 disputado sobre polvo de ladrillo ante el serbio Novak Djokovic que eliminó al noruego Casper Ruud.

El tenista porteño, octavo preclasificado en la capital italiana, tras batallar durante más de tres horas, disputará su primera final de Masters 1000 este lunes a las 12 de Buenos Aires por ESPN y ESPN Play. Será la novena final en su carrera y segunda del año tras la que perdió en Córdoba ante el chileno Cristian Garín.

Tras obtener ayer la victoria más resonante de su carrera, al vencer al rey del polvo de ladrillo, Nadal, en dos sets (6-2 y 7-5) al cabo de dos horas y tres minutos de juego en el Foro Itálico, Schwartzman (28 años) venció al canadiense Shapovalov (21) por 6-4, 5/7 y 7-6(4) en su primer enfrentamiento en ATP.

El partido fue muy cambiante y muy entretenido de principio a fin. Con muchos quiebres por lado hasta el final, quien lo vivió con mucha atención al partido fue Manu Ginóbili. Luego del que Schwartzman se adueñara del primer set, escribió: “Primer set adentro! Vamos Peque! uno más...”. Sin embargo, tras la derrota en el segundo, el bahiense lamentó: “1 a 1, a sufrir un poco ahora”. El ex NBA siguió minuto a minuto y se rindió a los pies de los dos tenistas. “Qué pedazo de partido! 3rd set. 5 a 5... Impresionante! 6 a 5 Peque saca Shapovalov. Gane quien gane un espectáculo tremendo”. Por supuesto, la explosión llegó al final, con el triunfo asegurado del argentino: “Vamos Pequeeeeee! A la final contra Djokovic! 3h15? de juego. Impresionante nivel”.

Magui Aicega, la ex jugadora argentina de hockey sobre césped y capitana de Las Leonas, también se expresó en las redes sociales y compartió un GIF con la palabra “crack!!”. Juan Pablo Sorín no se quiso perder el momento para felicitar a Diego Schwartzman. “Vamoooooooos Peque !!!!”, “impresionanante”, escribió el ex defensor de River y de la selección argentina, entre otros.

Una gloria del tenis como Sabatini también se rindió ante Peque. “Qué locura de partido. Vamoooooooossss”, escribió Gabi en su cuenta de Twitter.

Pico Monaco lo describió simplemente como “el Rey ladino” a Schwartzman, y le dedicó varios emojis de corazones, puños y reverencia.

Pasaron los minutos pero Diego Maradona no se quiso perder la oportunidad para felicitarlo a Diego Schwartzman. Primero, con una publicación de aliento (“hoy vamos todos a la red con vos”), y luego con una particular frase, bien a su estilo. “Vos jugás con una red de voley y así y todo estás en la final. Para mí ya sos campeón”.