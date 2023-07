Godoy Cruz goleó 4-2 a Instituto en el último partido de la Liga Profesional

Con cinco partidos, se terminó la Liga Profesional de Fútbol 2023. La acción arrancó con las sendas victorias 2-0 de Lanús ante Barracas en La Fortaleza y Arsenal sobre Colón en Sarandí. Luego, Gimnasia y Platense igualaron 1-1 en La Plata y Huracán se impuso a Vélez en Parque Patricios. La jornada cerró en Mendoza con la victoria de Godoy Cruz que goleó 4 a 2 Instituto.

Lanús 2-0 Barracas

Lanús venció 2-0 a Barracas Central en el cierre de la fecha 27, última la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y logró meterse en la zona de clasificación para la Copa Libertadores de América. El Granate se impuso con los goles de Pedro De la Vega y Franco Troyanski.

Luego de un arranque parejo el entrenado Frank Darío Kudelka logró que su equipo salga y Lanús fue protagonista. Un remate de Juan Sánchez Miño fue un aviso, mientras que Barracas no mostró credenciales en los primeros minutos.

En el final de la primera mitad, una buena jugada colectiva del Granate, Juan Cáceres mandó un centro perfecto que Pedro De la Vega cabeceó y venció la resistencia de Andrés Desábato.

En el complemento Lanús amplió las diferencias a los 60 minutos con una contra que fue letal, iniciada por Leandro Díaz, que descargó con el Pepo De la Vega y luego el Loco fue a buscar y asistió a Franco Troyanski que definió de forma sutil.

Lanús suma 45 puntos y por diferencia de gol supera a Estudiantes de La Plata, y está en puestos de Copa Sudamericana 2024, mientras que Barracas Central tiene 35 unidades, por lo que se encuentra cerca de una competición internacional. Cabe recordar que para definir las clasificaciones a torneos internacionales y la permanencia en Primera aún restan los 14 encuentros de la zona de grupos de la Copa de la Liga.

Arsenal 2-0 Colón

Arsenal de Sarandí superó 2-0 a Colón de Santa Fe en el estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí. El equipo de Sarandí está casi descendido y este triunfo fue un aliciente en su delicada situación.

Pocas emociones en Sarandí entre un equipo que hoy está perdiendo la categoría en ambas tablas, Arsenal, y otro que está complicado también como Colón, no abundaron las llegadas durante la primera mitad. El Sabalero asomó con una del paraguayo Jorge Benítez, que enganchó dentro del área y su remate lo contuvo Alejandro Medina.

Sin embargo, fue el equipo del Viaducto el que se puso en ventaja y a los 36 minutos lo logró con un tanto en contra del defensor Paolo Goltz.

En el complemento Arsenal amplió las diferencias con el tanto de Facundo Pons, que a los 96 minutos puso el 2-0 de penal.

Gimnasia 1-1 Platense

Gimnasia y Esgrima La Plata y Platense cerraron con un empate en uno la Liga Profesional en el Bosque, con goles de Eric Ramírez en la primera etapa y de Marco Pellegrino en tiempo de descuento. Fue una desazón para el equipo de Sebastián Romero y un desahogo para el de Martín Palermo. El Lobo concluyó esta parte de la temporada con 8 partidos sin ganar (7 por la Liga y uno por la Copa Sudamericana). El Calamar llegó a las 34 unidades con una agónica igualdad.

Los primeros 20 minutos del partido fueron muy disputados, con Gimnasia siempre buscando a Benjamín Domínguez por izquierda para que desborde y tire el centro atrás que nunca encontró eficacia. En tanto Platense se mostró un poco más punzante y logró inquietar con un tiro libre de Marcich que Durso sacó al córner y después con una pelota que Martínez descargó para Infante que remató débil a las manos del arquero del Lobo. El cero se rompió a los 20 minutos cuando Servetto perdió una pelota en la mitad de la cancha, Tarragona la aguantó por la derecha y Barros Schelotto mandó un centro al corazón del área que cabeceó Ramírez, tapó Macagno con el pie y en el rebote el propio Ramírez, muy libre, empujó al gol.

A partir de ahí el local empezó a justificar la ventaja y pudo aumentar en un desborde de Domínguez que cortó Macagno. El Calamar sintió el impacto, perdió siempre en la mitad de la cancha, donde se destacó el trabajo de Ignacio Miramón, observado desde las plateas por enviados de la Fiorentina, de Italia. El segundo período tuvo otra dinámica. Gimnasia tuvo dos chances claras con un remate de Miramón que se fue cerca a los 6 minutos y otro de Torres a los 11 que sacó Macagno al córner. Palermo optó por cambios que mejoraron al equipo y el elenco marrón decidió cambiar golpe por golpe. Primero probó Baldassarra y su zurdazo se fue apenas alto. A los 17 no pudieron ni Servetto ni Zeineddin y Barros Schelotto salvó sobre la línea.

En el golpe por golpe Ramírez desperdició una mano a mano con Macagno y remató desviado y en la réplica Servetto tiró alto desde el punto del penal. Tuvo otra clara Platense con una buena jugada de Baldasarra con Infante por izquierda y Servetto no pudo ante Durso. A los 37 minutos se fue expulsado Lozano en una jugada revisada por Dóvalo en el VAR, y el Lobo pudo aumentar con un zurdazo de Steimbach que contuvo Macagno. Platense no se resignó y a los 47 un tiro libre que ejecutó Baldasarra (le cambió la cara a su equipo), no pudo despejar ni Durso ni la defensa local, primero un remate lo salvó Barros Schelotto sobre la línea y en el último rebote Marco Pellegrino clavó un zurdazo fuerte al medio del arco para poner el 1 a 1 final.

Huracán 1-0 Vélez

Huracán derrotó a Vélez Sarsfield por 1-0 como local, en un partido clave por la permanencia en la Liga Profesional en el marco de la 27ma. y última fecha del campeonato 2023. Tras el mismo, el defensor uruguayo de los de Liniers, Diego Godín, anunció su retiro del fútbol. Otro uruguayo, Matías Cóccaro, convirtió de penal a los 46 minutos del primer tiempo el gol de la importante victoria del Globo en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Con más garra que fútbol, el equipo de Diego Martínez cerró el torneo con dos triunfos en fila con los que llegó a los 25 puntos e igualó la línea de Colón de Santa Fe, con el que debería jugar un eventual desempate por el descenso por tabla anual. Vélez Sarsfield quedó con 27 unidades y sufrió la primera derrota en el campeonato del ciclo de Sebastián Méndez para completar la primera parte del año con una preocupante racha de seis partidos sin triunfos, entre ellos la eliminación en Copa Argentina por penales ante San Martín de San Juan. Ambos equipos volverán a enfrentarse en el Palacio por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Luego de una extensa y angustiante racha de 15 partidos sin ganar, el Globo volvió a sonreír con dos triunfos seguidos con sendos goles de penal del Zorro Cóccaro. En un partido muy parejo y disputado con todos los cuidados por el presente agobiante de los dos equipos, Huracán fue el primero que llegó con peligro con un remate adentro del área del capitán Fernando Tobio que salvó con una gran atajada Leonardo Burián, a los 23 minutos. El Fortín planteó un partido muy cauteloso con una línea de cinco defensores y completó la primera parte sin patear al arco. Sobre el final del primer tiempo, el uruguayo Matías Cóccaro recibió un envío desde el lateral y cuando intentó girar para tirar el centro la pelota se encontró con la mano izquierda de Valentín Gómez. El árbitro Yael Falcón Pérez no dudó y cobró el penal para Huracán pese al reclamo de los jugadores visitantes. Como sucedió en la fecha pasada contra Platense en Vicente López, el encargado de patear fue el Zorro Cóccaro que marcó el 1-0 con un fuerte remate al medio.

El segundo tiempo se jugó poco y se peleó mucho y en esa disputa el ganador fue Huracán que peleó cada pelota como lo requería el partido. El conjunto de Liniers no pudo cambiar la historia de ninguna manera y ni siquiera le sirvió el ingreso del siempre peligroso Gianluca Prestianni. Huracán cuidó con todo lo que pudo la ventaja y se llevó un triunfazo para arrancar con otro ánimo el próximo y decisivo torneo. Vélez volvió a caer luego de un buen arranque del ciclo del Gallego Sebastián Méndez y se metió nuevamente en la zona baja de la tabla anual. Y para la próxima Copa de la Liga ya no contará con el Faraón Godín, que decidió ejecutar su cláusula anticipada de salida (su contrato vencía en diciembre próximo) y a los 37 años anunció su retiro del fútbol.

Godoy Cruz 4-2 Instituto

Godoy Cruz de Mendoza goleó a Instituto de Córdoba por 4 a 2, en el partido válido por la 27ma. fecha que marcó el final de la Liga Profesional de Fútbol. El chileno Thomas Galdames, Lucas Arce, Ezequiel Parnisari (en contra) y Hernán López Muñoz fueron los goleadores del Tomba, mientras que Parnisari abrió el marcador para el conjunto cordobés y Adrián Martínez señaló el descuento. Los dirigidos por Daniel Oldrá volvieron a la victoria después de tres partidos (dos empates y una derrota) y firmaron una buena campaña con 41 puntos, para afirmarse en zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Instituto, que venía de dos éxitos en fila en su empeño por mantenerse en la primera división, se quedó con 32 unidades y sufrió la séptima caída como visitante en sus últimas nueve presentaciones.

Godoy Cruz justificó el triunfo con poder de gol y en una ráfaga aplacó el buen comienzo de Instituto con el tanto de Parnisari. El defensor sacó partido de la pelota parada y de cabeza puso el 1-0. El equipo mendocino llegó al empate a través del tiro libre de Galdames. El chileno sacó un remate con efecto que superó a la barrera y sorprendió a Manuel Roffo, quien luego tuvo responsabilidad en el 2-1 a través de un despeje defectuoso en el centro de Galdames que fue capitalizado por Arce, con una definición de primera. Poco después, Instituto sufrió un nuevo error no forzado con el gol en contra de Parnisari, en su intento de rechazar la pelota al córner.

Godoy Cruz bajó la intensidad en el segundo tiempo, pero mantuvo el control y alcanzó el cuarto a través de una definición excelsa de López Muñoz, el jugador más destacado del encuentro. Cuando el partido parecía definido, Instituto reaccionó con el descuento de Martínez. El delantero aprovechó un error en la marca de Gonzalo Ábrego para decorar un resultado que favoreció merecidamente al Tomba, en una noche llena de goles. Godoy Cruz debutará en la zona B de la Copa de la Liga Profesional ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, mientras que Instituto visitará a Arsenal por la zona A.