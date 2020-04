Godoy: Hay que buscar alternativas por si se vuelve a jugar y la Superliga podría ser una buena salida

La actividad del fútbol en Catamarca se encuentra parada hace más de un mes por la pandemia del coronavirus. Todo es incertidumbre y aún no se sabe si se jugará o no este año.

En caso que se vuelva a la actividad, Silvio Godoy, presidente de El Auténtico, tiene en mente que se juegue nuevamente una Superliga con la Liga Catamarqueña.

Antes, comenzó hablando de la actualidad del club: “Trato de estar tranquilo día a día en esta cuarentena pero sin olvidar ni dejar de lado la actividad. Hay que estar con optimismo y ojalá todo esto pase para que podamos retomar”.

El Auténtico también se encontraba jugando el Torneo Provincial: “Nosotros como que nos adelantamos con esta situación porque antes de jugar nuestro partido antes de suspenderse ya habíamos suspendido todas nuestras actividades”. Y siguió: “Los chicos están con mucha ansiedad, no ven las horas de volver y por eso nos toca tranquilizarlos y es fundamental estar tranquilos”.

En lo económico: “Por suerte en lo económico no tuvimos un impacto, los jugadores ya pudieron cobrar y con el cuerpo técnico consensuamos con un parate hasta que se resuelva todo”.

Siguió: “Nosotros al no tener sede no tenemos los gastos de energía eléctrica y demás servicios como lo tienen otras instituciones y por eso no estamos sufriendo el impacto. Pero, quiero solidarizarme con los demás clubes y ojalá se pueda solucionar y que en un futuro el estado pueda solventar gastos de servicios porque los clubes hacen una contención social y ya es hora que el gobierno presten atención en eso”.

Sobre la posibilidad de jugar a puertas cerradas: “Es muy complicado, cada institución va a tener que mantener su plantel y encima va a tener que pagar los gastos de arbitraje y demás. Ningún club va a estar en condiciones de cubrir esto pero hay que tener optimismo”.

Godoy piensa en una nueva Superliga con clubes de La Capital: “Pensé en presentar un proyecto en la Liga Chacarera y luego si la Comisión está de acuerdo trasladarlo a La Capital donde las regalías son las plazas al Federal Amateur. Con los dirigentes que hablé les gustó la idea y es una buena alternativa. Hay que pulir cosas con respecto a la pasada Superliga”.

Sobre lo planificado para este año: “Nosotros ya habíamos planificado todo para el Provincial y prácticamente con ese mismo plantel íbamos a jugar el torneo local. El objetivo principal es mantener la categoría”.

También, el Futsal estaba listo: “Ya habíamos pedido prestado las canchas para que los chicos entrenen en la categoría Sub 21 y la otra que venía jugando, somos los últimos campeones”. Y añadió: “Ya estaba todo, ya tenía los jugadores para el torneo con los refuerzos”.