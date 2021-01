González: "Me gustó la solidez que tuvo el equipo"

Una victoria que lo deja bien posicionado logró San Lorenzo de Alem en la segunda fecha de la Zona 1 del Regional Amateur. De eso habló el entrenador del "Santo", González, que hizo su balance del partido y se refirió al futuro.

"Después del segundo gol decidí hacer cambios porque vi que había cosas que no nos estaban saliendo y por suerte me dio resultados. La verdad que fue un gran partido que por ahí se desvirtuó un poco con las expulsiones", comenzó diciendo.

Continuó: "Lo que me gusta del equipo es la solidez que tiene en defensa. Es un equipo compacto. Me gusta la presión que se ejerce en todos los sectores, cuando tuvimos que manejar la pelota lo hicimos y hubo pasajes de juego que metimos más de cuatro o cinco toques seguidos que en esta categoría no es poca cosa".

Se viene el líder de la zona, Andino: "Sabemos del potencial que tiene Andino, uno estuvo ahí y los conozco a los jugadores. Es un rival muy duro, la zona es muy apretada. En esta semana planificaremos con el cuerpo técnico el partido contra los riojanos, la idea es seguir sumando, tenemos que aprovechar que quedamos libre en la primera fecha".

Sobre la expulsión de Pisano, una pieza clave: "Es algo que lo voy a hablar con él. Creo que el árbitro podría haberlo dejado pasar porque faltaba un par de minutos para que termine el partido, pero bueno lo expulsó. Es una baja muy importante porque a pesar que no pudo convertir él genera, choca, juega bien de espaldas al arco, suma mucho".

Mensaje al hincha de San Lorenzo: "Les pido que nos tengan tranquilidad, yo estoy hace un año y cuatro meses en el club y me encariñé con ellos, con el barrio. Nosotros vamos por detrás de un objetivo, que el hincha esté contento, vamos por el buen camino".