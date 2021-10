GP en Turquía: Ganó Bottas y Hamilton terminó furioso contra su equipo

Para Lewis Hamilton no fue un GP sencillo el de Turquía. Largó undécimo, tuvo luchar desde atrás, estuvo mezclado en varios duelos que lo demoraron una y otra vez. Para completar una tarde muy mala, terminó peleado con su equipo, enojado por decisiones que lo hicieron ceder puntos importantes en la pelea por el título con Max Verstappen. La lluvia en Estambul le agregó drama a una carrera que tuvo atractivos deportivos y estratégicos para comentar al por mayor.

Lo que fundamentalmente puso a los equipos ante un gran dilema fue la decisión sobre cambiar neumáticos una o dos veces. Lo concreto es que Después del triunfo de Valtteri Bottas (Mercedes) y el segundo lugar para Max Verstappen (Red Bull), Hamilton cayó al segundo lugar en las posiciones de pilotos y quedó seis puntos por detrás de su adversario.

Ahora Verstappen tiene 262 puntos y medios, contra 256,5 de Hamilton. Bottas, alejado, es el tercero, con 177.

Un mano a mano como los de antes

En la pista, el mejor momento de la carrera también lo protagonizó Hamilton. Fue una vuelta, nada más. Y sin la lucha por la punta. Puede haber varios atenuantes, claro, pero el duelo que tuvo con Sergio Checo Pérez, de Red Bull, hizo recordar por un momento otra época de la Fórmula 1, con dos pilotos peleando mano a mano por una posición. Como en los viejos tiempos.

La batalla ocurrió en la segunda mitad de la carrera. Hamilton, que largó desde la undécima posición, fue recortando puestos a lo largo de todo el recorrido. En la vuelta 35, el británico, que venía notablemente más rápido que el mexicano, intentó el sobrepaso. Checo Pérez resistió y estuvieron dos o tres curvas a la par. Hamilton logró pasar al frente, pero Checo se recuperó y en la curva 1 sostuvo la cuerda y recuperó su posición.

El atractivo mano a mano se encendió porque formó parte de la especial la lucha entre equipos. Pérez marchaba cuarto y Hamilton quinto. Y no sólo se trató de Red Bull vs. Mercedes, sino que tenía también que ver la posición de Hamilton. Pérez defendió no solo su puesto, sino la distancia con su compañero de equipo, el holandés Max Verstappen, que así se benefició en la lucha por el campeonato de pilotos.

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton en los boxes, con parte de su equipo; la comunicación en el final de la carrera fue tensaUmit Bektas - Pool'Reuters

Más adelante, Pérez se detuvo en boxes para el cambio de neumáticos. Hamilton eligió no hacerlo a pesar del ofrecimiento de su equipo desde los boxes. En inferioridad, pensó que podía estirar con el mismo juego de gomas hasta el final para ganar algún luar.

Pero en la vuelta 51 el equipo definió que no podía aguantar más y lo obligó a la detención. Cuando se reincorporó a la pista, fue en el quinto lugar. Encima, Pérez superó a Charles Leclerc (Ferrari) en la vuelta siguiente. Las posiciones quedaron con Bottas, Verstappen, Pérez, Leclerc y Hamilton.

La clasificación en el GP de Turquía

El británico, que perdía en ese momento ocho puntos en la pelea con Verstappen por el título, otra vez tuvo que lanzarse en la lucha contra Leclerc. Furioso, el británico le gritó a su equipo por el intercomunicador: “¿Por qué tuvimos que dejar esa posición? ¡No debimos parar, se los dije!”.

Las últimas tres vueltas fueron de extrema tensión. Cuando el equipo quiso darle una indicación más a Hamilton, el piloto les gritó muy molesto: “¡Déjenme tranquilo!”.

Valteri Bottas terminó al frente. Verstappen se quedó con el segundo lugar y volvió a quedar primero en las posiciones por el campeonato de pilotos.

Más tranquilo, tras la carrera, Hamilton fue prudente con sus palabras, pero no por eso dejó de cuestionar las decisiones de su equipo. “Acabo de salir del auto y no tengo la información completa. Mi instinto decía que debería haberme quedado en la pista. Estoy frustrado por no haber seguido mis instintos. Pero trabajamos en equipo. Perdimos algunos puntos hoy, eso es lo que pasó”.