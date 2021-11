Grave tiroteo en un partido de Federal A dejó un técnico con herida de bala

La hinchada de Huracán Las Heras abrió fuego en pleno partido y desató el caos en el campo de juego. El DT de Ferrocarril Oeste de General Pico fue alcanzado por un proyectil y resultó herido. El partido por la fecha 30 del Federal A quedó suspendido.

Un tiroteo, entre fracciones de la barra de Huracán Las Heras, se produjo este domingo en pleno partido cuando el local recibía a Ferrocarril Oeste de General Pico en el cierre de la etapa clasificatoria del Federal A.

El entrenador del "Ferro", Mauricio Romero, fue alcanzado por una bala a la altura de una axila y lo trasladaron al Hospital Carrillo. Esto derivó en la inmediata suspensión del encuentro. Según fuentes policiales, se trató de una herida superficial, ya que el plomo no alcanzó a impactarlo de lleno.

Además, se confirmó que los disparos se efectuaron desde afuera del estadio General San Martín. Todo habría sido en el marco un conflicto entre diferentes facciones de la hinchada mendocina.

Producto de la balacera, se debió suspender el encuentro entre el equipo mendocino y el pampeano. En el resultado, el "Globo" mendocino se imponía por 3 a 1.

Apenas 24 horas pasaron desde los graves incidentes perpetrados en el partido que Huracán Las Heras jugaba ante Ferro y que culminó con disparos en la tribuna, corridas, enfrentamiento entre barras y el balazo recibido por el DT de Ferro de General Pico, Mauricio Romero (que, afortunadamente no terminó en tragedia).

La Asociación del Fútbol Argentino expresó su repudio e informó que el Tribunal de Disciplina se expedirá en las próximas horas. ¿Alcanza para cambiar una relación fútbol-Inseguridad que, desde ayer, tocó fondo?

"La Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal manifiestan su más enérgico repudio contra los graves hechos acontecidos en ocasión del partido por la 30ª. Fecha del Torneo Federal A, entre los primeros equipos del Club A. Huracán Las Heras y el Club Ferro Carril Oeste (Gral. Pico).

En tal sentido, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Consejo Federal ya se encuentra reuniendo los informes de las autoridades del partido (árbitros), de la Liga Mendocina de Fútbol, de ambos Clubes, como así también de los artículos publicados en los distintos medios de prensa, a los fines de sustanciar el correspondiente expediente, otorgar los traslados pertinentes, y determinar la sanción a aplicar a aquellos que por sus responsabilidades en la materia resulten comprometidos en estos hechos.

Asimismo, lamentamos profundamente el momento por el que debió atravesar el público asistente, ambos planteles, autoridades; como así también la agresión física sufrida por el Director Técnico del Club Ferro Carril Oeste, señor Mauricio Romero, a quien le ansiamos un pronta y total recuperación.

Continuaremos trabajando día a día para seguir combatiendo esta clase de acontecimientos provocados por unos pocos inadaptados que no hacen más que empañar la verdadera fiesta que genera un partido de fútbol".

La palabra del presidente de Huracán

Con palabras cargadas de una mayor decencia, la máxima autoridad de @Huracán Las Heras, Rafael Giardini expresó que el episodio de violencia registrado "es la muerte del club", y que le cuesta encontrar explicación a lo que pasó en su institución.

Por ello, mencionó que dejará su cargo.

"Creo que todos los argumentos que queramos brindar nos dejan totalmente descolocados. No nos había tocado vivir nunca semejante barbaridad como la que vivimos ayer. Tenemos una vergüenza de gran nivel. Trabajamos siempre para que el club logre lo mejor. Esto es matar al club y no creo que haya dirigentes o jugadores que quieran quedarse. No veo la posibilidad de encontrarle solución a este desastre", sentenció el presidente de #Huracán.