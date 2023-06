Guardiola hizo una inesperada confesión sobre Julia Roberts y recibió una respuesta increíble

La conquista de la Champions League por parte del Manchester City dejó de todo. Un Julián Álvarez histórico, un Jack Grealish inédito como alma de una fiesta interminable y ¿un romance? entre Josep Guardiola y... ¡Julia Roberts!

Sí. El DT y una de las máximas estrellas en la historia de Hollywood tuvieron un encuentro virtual a partir de una confesión que hizo Guardiola en marzo pasado tras la victoria del City por 7-0 contra el RB Leipzig, que impulsó al conjunto inglés a los cuartos de final de la Champions League que luego ganaría. Ese día, en conferencia, el entrenador dejó una increíble declaración que involucró a la actriz.

La confesión de Josep Guardiola sobre Julia Roberts

“Hoy les voy a contar un secreto... Pase lo que pase en esta Champions League, aunque la ganemos, y después ganemos dos más seguidas, siento que va a ser un fracaso para mí. Yo tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts...

Hace algunos años, Julia Roberts vino a Manchester. No durante la década del 90, cuando el Manchester United ganaba título tras título con Sir Alex Ferguson... Vino en un momento en el que nosotros éramos mucho mejores que ellos y ella fue a visitar al... ¡Manchester United! No vino a ver al City...

Mi ídola vino a esta ciudad y no la conocí... Por eso les digo que aunque gane la Champions nada va a poder compararse con esa decepción que tuve, voy a ser un fracasado”.

La historia

Julia Roberts había viajado a Inglaterra allá por 2016, en la que fue la primera temporada de Guardiola dirigiendo en el país. Durante su visita, la protagonista de Pretty Woman fue a Manchester, pero Guardiola se quedó decepcionado porque ella eligió visitar Old Trafford y no a los Citizens. Sobre esto, sentenció, casi como una premonición: “Incluso si gano esta la Liga de Campeones, no se comparará con esta decepción”.

El mensaje de Julia Roberts para Guardiola

“Felicidades @pepteam ⚽️🏆 por llevar a tu equipo a ser campeones de la UCL. #pep #soccermom”. Pep aún no habló de esta dedicatoria, pero se espera con ansiedad una respuesta que podría ser el comienzo (o la continuidad) de una gran historia.

Julia Roberts felicitó a Pep Guardiola (FOTO: @juliaroberts/INSTAGRAM).