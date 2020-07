Guzmán quiere que se vuelva a jugar pero con un protocolo

El Club Atlético Vélez Sarsfield es el equipo de La Capital que había comenzado los entrenamientos el mes pasado pero duró solo un día por la prohibición de AFA. De eso y más, habló el entrenador Ramón Guzmán con Botineros Diario.

Sobre ese día que volvieron a los entrenamientos: "Yo soy parte del club, soy empleado. En ese momento estábamos en Fase 5, me manejé siempre con el consenso del club y decidimos volver. Pero, ahí nomas dejamos de hacerlo con las disculpas del caso porque entendimos mal y después lo modificamos".

"Uno quiere volver lo antes posible pero hay que ver la lógica de lo que estamos viviendo y duró muy poco lo que quisimos hacer. El anhelo es volver pero no cometer errores que puedan perjudicar", continuó.

Su opinión sobre volver o no este año: "Estoy convencido que a medida que la flexibilidad lo permita la vamos a llevar de la mejor forma. Hace cuatro meses que teníamos un proyecto armado y no lo pudimos llevar a cabo por la pandemia. Me gustaría jugar, pero con el protocolo y los recaudos correspondientes y que no se cometan errores".