Hay acuerdo para pagar la deuda de Polonio y Villa Cubas no se remata

Un momento que los hinchas de Villa Cubas estaban esperando, se confirmó el arreglo en el pago de la deuda con Juan Polonio por el juicio laboral. La confirmación se hizo tras la visita de Hugo Navarro y Juan Polonio anoche a los estudios de la radio.

Polonio comenzó diciendo: “Yo quiero que se solucione el problema del pago porque en un momento estuve resignado, me prometían de acá, de allá y nadie cumplía».

“Siempre estuve agradecido a Villa Cubas y a la gente. Yo estuve mañana, tarde, noche en el club. Hubo vecinos que me ayudaron para que yo pueda tener bien las instalaciones del club, yo hacía de todo ahí».

Siguió: “Yo buscaba la solución para que no lleguemos a esto, arreglemos y no llegar a un remate. Cuando salió lo del remate me enfermé».

La solución del problema

El candidato de la lista «Corazón de León», Hugo Navarro, dijo: “Yo creo que en parte esta solución dio sus frutos y hoy estamos por ponerle un fin a este martirio que fue para Polonio que se vio involucrado en un juicio contra el club que ama. Fue un momento desafortunado que le tocó pasar en aquel tiempo y hay que darle un cierre».

“Hace 25 días lo fui a buscar a su casa y le dije que ya estaba el bingo en concreción y que nos espere para poder pagarle la deuda. Cuando nos dijeron que era viable el bingo, sabíamos que era factible pagar la deuda. No fue fácil, yo fui con la premisa de hablar con el presidente del club y que me dé el permiso para hablar con Polonio, con la gente del bingo y el estado”.

Siguió: “Nos encaminamos y siempre tuve contacto con Juan y sus representantes legales. Traté de ser siempre sincero con ellos”.

Habló de la propuesta del empresario

“Yo a esto lo viví como hincha, no como candidato. Si era necesario bajar mi candidatura lo hacía. Cuando surgió lo del empresario me puse feliz porque si era la solución bienvenido sea. Yo seguí con lo del bingo y hablando con Polonio y su gente”, dijo.

Disparó: “Un día estuve hablando con los hinchas y les comenté lo del bingo y les pedí que me ayude. Luego, hubo un hincha que me dijo que una de las condiciones de la ayuda del empresario era que yo me baje como candidato”.

“Yo estuve ajeno a eso, Leguizamón me pidió opinión y le dije que las condiciones eran muchas, solo era mi opinión. Soy sincero que me entusiasmó lo del empresario porque con lo del bingo íbamos a poder también realizar obras o sino otra idea era poner mitad y mitad con el empresario y la plata del bingo”.

Fue concreto: “Queremos ponerle un punto final a esto, que no vuelva a pasar esto. Es triste estar pensando en un juicio pero está por terminar todo esto”.

Agregó: “El número que se tiene que pagar es mucho menor al que se decía que iba a poner el empresario. A eso hay que dejarlo claro”.

Todo cerrado

“El acuerdo está cerrado, el dinero está. El monto ya se fijó y solo falta pasarlo a legal porque hay un proceso y términos legales que tiene que pasar. Es el fin de una triste historia que pasó el club», afirmó.

Siguió: “Con el profe Leguizamón venimos hablando mucho de esta solución, él nos permitió facilitar todos los nexos. Vamos a terminar de pagar la deuda con Polonio y después vamos a seguir con el problema de un jugador que también inició una acción legal”.

Sobre la Asamblea: “Lamentablemente eso sigue en el juzgado y no sabemos qué pasos habrá que seguir».

Polonio cerró hablando del bingo

«Yo les dije a mis abogados que ya había una solución y era la del bingo, les pedí que no entorpezcamos eso. Lo conozco al dueño del bingo y es una gran persona. El volvió y justo ahora con esto de mi problema. Cuando se hacía el bingo él me pedía que acondicione el lugar donde se hacía. Estoy contento que haya vuelto».

Sobre su posibilidad de volver al club: «No sé si podré volver a trabajar pero si voy a pasar siempre por frente del club. Yo di mucho por la institución y siempre voy a estar agradecido».