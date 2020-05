Hay diferencias y peligra el pase de Martínez al Barcelona

Todos ya lo daban por hecho, ya lo ponían a Lautaro Martínez en el Barcelona pero hay algo que puede cambiar todo. La sorpresa se dio cuando el Director Deportivo del Inter manifestó que Martínez solo saldrá del equipo si el club que lo quiere paga la totalidad del pase que es de 111millones de euros.

En diálogo con Sky Sports, el director deportivo, Piero Ausilio, dijo: "Solo hay una forma de alejarlo del Inter y es pagar una cláusula. Una cláusula que todos conocen, no es necesario ocultarla, es una cláusula exigente, ya que tiene plazos y compromisos que deben mantenerse muy precisos". El argentino tiene la posibilidad de salir a cambio de 111 millones de euros, un dinero que los españoles esperaban amortizar con el traspaso de uno o dos jugadores".

Además sobre la chance de incluír jugadores como parte de pago, explicó: "Muchos equipos nos han contactado para abordar el tema de Lautaro. Entre estos, el más decidido, con el que tenemos una relación amistosa y cordial, es Barcelona. No oculto esto. Y sé que Barcelona sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de vender a Lautaro Martínez. Luego repito que hay una cláusula y me parece que he sido claro".

Así, Martínez que se ilusiona con jugar junto a Messi, deberá esperar a que el conjunto Culé pague la totalidad del pase.